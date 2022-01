La contundente reflexión de Silvia Abascal tras la trágica muerte de Verónica Forqué La actriz confiesa que no se atrevía a escribir a la concursante de 'Masterchef Celebrity' cuando la veía en el programa porque hace tiempo que ella no le contestaba sus mensajes

Han pasado seis días desde la muerte de Verónica Forqué y el país entero sigue conmocionado. Sus compañeros de profesión están especialmente afectados. Muchos lamentan el no haber estado más cerca de la ganadora de cuatro Goyas en estos duros momentos, unas circustancias extremas que, por otra parte, ellos desconocían. Silvia Abascal, amiga y compañera de Verónica, con la que trabajó en la serie de TVE Pepa y Pepe, ha compartido una contundente reflexión acerca de la muerte de la actriz y de todo el revuelo ocasionado acerca de su estado de salud. ¿Debía Verónica Forqué haber participado en el reality de cocina? ¿Estaba en condiciones de hacerlo? Abascal asegura que veía asiduamente el programa y confiesa que "no hace falta conocerla desde hace casi 30 años, ni ser un profesional médico para darse cuenta de que no estaba bien”. Dale al play y escucha las declaraciones completas de Silvia Abascal, que están siendo muy aplaudidas por decenas de compañeros de profesión.

