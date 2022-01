Con sus compañeros de 'MasterChef' y hace solo unos días, la última aparición pública de Verónica Forqué

El pasado 29 de noviembre, Verónica Forqué hacía su última aparición pública y, como era habitual en ella, derrochó simpatía por los cuatro costados. Fue en un acto celebrado en el madrileño Mercado de San Antón, en pleno corazón de la capital, para presentar la nueva colección de moda del diseñador Eduardo Navarrete, el que había sido su compañero en la última edición de MasterChef Celebrity. Tras el concurso de ambos en el talent show culinario, habían fraguado una bonita amistad que traspasó la pequeña pantalla. Por eso, Verónica quiso arropar a su colega e incluso se atrevía a desfilar con uno de los modelos que este había creado. Se trataba de un original y llamativo vestido de paillettes, cuyo estampado se había inspirado en el logotipo negro y verde de unos conocidos grandes almacenes, junto con un delantal blanco customizado. La actriz, que caminó sobre la improvisada pasarela con su gracejo habitual, estuvo acompañada en ese día por otros participantes del programa como Terelu Campos, Miki Nadal, Belén López, Lorena Castell y Arkano. Hoy, tan solo dos semanas después, todos lloran la pérdida de Verónica Forqué tras ser hallada muerta en su casa a los 66 años de edad.

Espontánea y única, así era la Verónica Forqué que descubrimos gracias a 'MasterChef'

VER GALERÍA

Supermercados Navarrete era el nombre utilizado por su responsable para esta colección, que buscaba hacer un "homenaje a los oficios y pequeños comercios de los barrios a través de un estilo para todos los públicos". El que fuera también aspirante de Maestros de la costura en TVE se ha mostrado abatido hoy tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Verónica Forqué, dedicándole unas hermosas palabras de despedida: "Y pensar que ayer estaba hablando contigo... ¿pero, por qué?", comienza diciendo sobre la perplejidad y el shock que ha provocado un hecho tan repentino e inesperado. "Adiós amiga, ¡te quiero! Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria y más en mi corazón por todos esos momentos que hemos pasado juntos tan íntimos. ¡Admiración por ti siempre! Gracias por haberme regalado tus últimos momentos. Lloro de dolor", concluye en su emotivo mensaje.

Ganadora de cuatro goyas y 'chica Almodóvar', la gran carrera de la inolvidable Verónica Forqué

VER GALERÍA

Ese mismo día, Verónica Forqué también atendió amablemente a los medios de comunicación que se encontraban allí presentes. Lo hizo para valorar su paso por MasterChef Celebrity, recordando algunos de los momentos vividos en el exitoso y veterano formato de entretenimiento. Lo mejor, según ella, había sido que "me he divertido mucho y he conocido a gente estupenda". Lo peor, sin embargo, era el reto tan "agotador y estresante" al que se había enfrentado. Señalaba que "sobre todo cuando te toca de capitana, que te pones muy nerviosa porque quieres que tu equipo gane para que no se vayan a la calle", decía. Mientras, sobre si su hija la había visto en acción, afirmaba Verónica que María "es muy fan y me anima siempre". Por último, volvía a destacar a sus compañeros del programa porque "son adorables y nos llevamos todos muy bien", declaraba.

Los compañeros de Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity', conmocionados tras la muerte de la actriz

VER GALERÍA

Verónica Forqué: una vida dedicada a la interpretación y 4 premios Goya

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.