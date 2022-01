Los compañeros de Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity',conmocionados con la muerte de la actriz

La triste noticia de la muerte de Verónica Forqué en su casa de Madrid ha causado un gran estupor en el mundo del cine y entre los muchos aficionados del séptimo arte que han visto como la ganadora de cuatro goyas y uno de los rostros más representativos de la gran pantalla en España era encontrada muerta este lunes a los 66 años en su vivienda por los servicios de emergencia del Summa, que no pudieron hacer nada por salvar su vida. La artista había vuelto a la actualidad recientemente gracias a su participación en el talent show de cocina MasterChef Celebrity, donde se convirtió en una de las concursantes con más protagonismo. A mediados de noviembre, la intérprete abandonó la sexta edición del programa por sentirse demasiado cansada para continuar. Pese a su marcha temprana del programa, la huella que dejó en sus compañeros es imborrable y todos están conmocionados con su triste final.

El diseñador Eduardo Navarrete, que estuvo muy pendiente de ella durante todo el concurso, ha hablado con RTVE Digital y ha dicho: "No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El sábado le envié un mensaje para quedar a comer y me contestó ayer domingo a las 13:15 horas diciendo que no estaba en su mejor momento y que ya quedaríamos cuando estuviera más animada ¡Estoy en shock!". Otros participantes también han reaccionado a la muerte de la actriz como Belén López, que ha asegurado que no puede parar de llorar: "Mi Vero… Mi compañera querida, no quiero llorar pero las lagrimas inundan mi cuarto… Ya estás con tu mami, con tu papi y con tu hermano… Eras más del cielo que de la tierra y por eso te has ido antes de tiempo… con tu luz, la luz que nos has dejado a todos, con tus miles de personajes y con tu presencia a los que teníamos la suerte de conocerte. Cuánto me has enseñado amiga. Grande donde las haya . Te quiero hasta el infinito y más allá , pa siempre mi vero te llevo conmigo en mi corazón. María, te abrazo muy grande y aunque sé que es difícil, pensemos en azul y dejemos que vuele alto, muy alto sin retenerla como ella se merece... Para siempre, mi Vero", ha compartido.

Yotuel Romero, con quien también compartió cocinas, ha publicado una bonita foto con Verónica Forqué tomada desde un globo aerostático: "Todavía recuerdo cuando me dijistes 'qué linda se ve la vida desde aquí arriba'. Ahora estas aquí arriba con Dios. Sigue volando, campeona, Verónica Forqué. Te recordaré siempre haciendo reír a todos. Dios, cuídala mucho, mucho", ha compartido. "Fragilidad. Para siempre en el corazón mi Vero. Descansa...", ha escrito Iván Sánchez con una imagen en la que ambos intérpretes se abrazan con mucho cariño.

Muy cariñoso también se ha mostrado David Bustamante: "Hoy es un muy mal día... Chiquitina mía. Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado. Te voy a echar mucho de menos", ha publicado el cantante con una fotografía de la actriz luciendo una enorme sonrisa.

Vanesa Romero, que compartió con la actriz varias pruebas ha dicho que está "Desolada, triste, en shock... Gracias por todo amiga. Que todo nuestro amor te llegue allá donde estés. Descansa en paz". Julian Iantiz, Arkano y los ganadores de esta sexta temporada, Juanma Castaño y Miki Nadal también han tenido un recuerdo para ella. "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida", ha comenzado el mensaje del periodista deportivo. El humorista zaragozano ha dicho que "conocerte personalmente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida".

También los miembros del jurado del mediático espacio de televisión han tenido un recuerdo para Verónica. Samantha Vallejo-Nágera se ha referido a la actriz como su "amor": "Lo más genial que he conocido. Mi ídola, mi amiga, mi Vero. Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti". En la imagen, la actriz se sienta en el regazo de la cocinera y juez de MasterChef Celebrity. En las respuestas ha recibido también el cariño de concursantes de otras ediciones, como María o Amelia, participantes en la novena edición de anónimos.

Pepe Rodríguez, ha dicho que se queda muy "triste" por la marcha de la actriz: "Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño, que suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero, te quiero Verónica", ha finalizado, recibiendo respuestas de concursantes de otras ediciones como Saúl Craviotto o Bibiana Fernández. Jordi Cruz ha manifestado que se encuentra "desolado" y ha dado las gracias a su "amiga". "Me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble", ha escrito el cocinero. "Muy orgulloso de haber sido tu juez, tu 'jefe' y tu admirador siempre. Descansa en paz", ha concluido.

Por su parte, MasterChef ha lamentado el fallecimiento de la actriz con un mensaje público realizado en nombre de Shine Iberia la productora encargada de la realización del programa. "Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz".

Verónica Forqué: una vida dedicada a la interpretación y 4 premios Goya

