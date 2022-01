Verónica Forqué, de su dolorosa separación de Manuel Iborra al amor incondicional por su única hija

El cuerpo sin vida de Verónica Forqué, de 66 años, ha sido hallado esta mañana en su casa de Madrid. La intérprete, de 66 años, había participado recientemente en la última edición de MasterChef Celebrity, protagonizando algunos de los momentos más divertidos del programa. Y fue entre fogones donde se sinceró sobre su historia de amor con el director Manuel Iborra, padre de su hija María, que también es artista. "Mi ex, con el que he estado 34 años de mi vida, es el amor de mi vida y siempre lo será, no va a haber otro", dijo con rotundidad ante el asombro de su compañera Terelu Campos.

Verónica Forqué y Manuel Iborra comenzaron su relación en 1981 y nueve años más tarde tuvieron a su única hija, María. En 2014 anunciaron su separación y desde entonces, tal y como reveló la intérprete en el concurso de Televisión Española, no mantenían ningún tipo de contacto. "Es un hombre del que me separó yo hace seis años y que nunca jamás me ha vuelto a hablar, nunca. Se acabó por que él quiso que se acabara, porque yo le amaba, pero no le podía soportar, era un aburrimiento de vida, parecía una vieja de 80 años. Ahora estoy muy zen, tengo que encontrar el equilibrio", reconoció.

La ganadora de cuatro premios Goya vivió unos años muy complicados a raíz de su separación. "Tuve una depresión horrorosa en 2014 cuando me di cuenta de que había dejado de querer al amor de mi vida. La superé con medicamentos y psicoanálisis, pero luego murió mi hermano (Álvaro Forqué) y fue otro mazazo. Y a los cuatro años, en 2018, falleció mi madre (Carmen Vázquez Vigo)", confesó en una entrevista concedida a Público en septiembre de 2020. En esa charla, Verónica aseguró que había roto por completo con su pasado. "Mi ex ha sido un gran padre y muy organizado en la casa y todo lo que tú quieras, pero era muy soso. Si yo hiciera una lista de los planes que hemos hecho together en 34 años, bastaría con los dedos de una mano", declaró. Ahora, en cambio, disfrutaba de la vida en compañía de sus amigos y su hija María. "En el tercer acto de mi vida, como dice Jane Fonda, hago dos viajes al año con mi hija; uno en verano y otro en Navidad".

Verónica Forqué adoraba a María. "Mi hija es muy valiente", decía en una entrevista concedida a El Mundo en 2015, cuando la joven comenzaba a despegar como artista y a ser conocida. "Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto", añadía.

María estuvo en MasterChef Celebritiy apoyando a su madre y ambas dieron muestras de su gran relación. "Hola mami, que te quiero un montón, ya solo por lo que te esfuerzas por todo el trabajo y el entusiasmo que le pones a las cosas para mí eres ganadora siempre. Has llegado super lejos en el programa, lo estás haciendo increíble, eres una guerrera y una estrella y te amo. Mi corazón para ti para siempre", dijo la joven en un vídeo previo a su entrada en plató. "La quiero mucho, hablamos mucho, siempre hemos hablado mucho, ella es más observadora, no intima tanto, no quiere a todo el mundo ni le cuenta a todo el mundo todo a la primera como yo. ¡Es lista!", confesó Verónica muy emocionada.

Mientras cocinaban juntas, la actriz recordó uno de los días más felices de su vida. "Yo me enteré en Toledo de que estaba embarazada de María. Tú sabes lo feliz que yo fui, tengo una foto de ese día que supe que estaba embarazada". Aunque el plato que tenían que presentar no fue del agrado de los jueces, ambas se mostraron muy satisfechas por su trabajo en equipo. "Mamá que no hay huevo, deja de perder el tiempo", decía María. "El huevo y el ajo no se han cocido. Pero es muy metafórico también de mi lucha con el tiempo. No se puede perder el tiempo, María. Y menos a mi edad", reflexionaba Verónica.

Verónica Forqué: una vida dedicada a la interpretación y 4 premios Goya

