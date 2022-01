Encuentran muerta a Verónica Forqué en su casa de Madrid

Verónica Forqué ha fallecido este lunes a los 66 años en su casa de Madrid. La actriz ha sido hallada sin vida en su domicilio por los servicios de urgencia del Summa que no han podido hacer nada por salvarla tras recibir una llamada al 112, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. La intérprete, separada y madre de una hija, María, nos ha dicho adiós semanas después de admitir las depresiones que venía sufriendo en los últimos años y que la habían hecho atravesar momentos muy duros. La inesperada y trágica noticia de su fallecimiento ha conmocionado a todo el país. Tras conocerse la muerte de la que fuera musa de Pedro Almodóvar, la productora del cineasta manchego ha enviado sus condolencias: "El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica".

Fuentes de la investigación han señalado a Europa Press que la hipótesis principal de la investigación es que se habría quitado la vida. La artista madrileña, cuya popularidad había ido en aumento gracias a su paso por Masterchef Celebrity, habló en más de una ocasión de los momentos críticos que había atravesado en su vida. De hecho antes de finalizar el talent culinario se vio obligada a renunciar porque no tenía fuerzas para continuar. "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida... Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", confesó la protagonista de Kika antes de marcharse del programa, que fue grabado entre los meses de mayo y julio de este año.

La última aparición pública de la actriz fue hace apenas dos semanas durante el desfile de Eduardo Navarrete. La actriz desfiló el pasado 29 de noviembre en el mercado de San Antón para el modista, quien fue su compañero en MasterChef y ha recibido con un inmenso dolor la noticia de su triste pérdida, al igual que el resto de sus compañeros. Juanma Castaño, ganador del concurso, se ha despedido de la actriz con estas cariñosas palabras: "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual".

La muerte de su hermano Álvaro, uno de los golpes más duros de su vida

Con una dilatada carrera en el cine de casi cinco décadas, Verónica Forqué era una de las actrices más galardonadas de nuestro país -contaba con nada menos que cuatro premios Goya y el Feroz de Honor, entre otros reconocimientos- y detrás del plano profesional estaba su faceta como madre orgullosa de su hija María, uno de los pilares más importantes de su vida. Verónica Forqué y Manuel Iborra se casaron 1981 y nueve años más tarde tuvieron a su única hija María. En 2014 anunciaron su separación y desde entonces, tal y como ha revelado la actriz, no mantenían ningún tipo de contacto. "Nos separamos porque era incapaz de vivir una realidad que no era verdad. Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja, con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida", contaba.

Meses después de su ruptura matrimonial, Verónica sufrió uno de los golpes más duros de su vida al perder a su único hermano Álvaro, también director de cine. Este varapalo supuso para ella caer en una depresión que la mantuvo alejada del trabajo durante seis meses. Con el tiempo en una entrevista con ¡HOLA! nos contaba que había logrado recuperarse: "Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos, y del tiempo, además de la fuerza de uno…. la vida sigue", decía, aunque sus problemas de salud mental no consiguieron resolverse por completo tal y como constató años después en los programas Entre Ovejas de TVE y Sálvame Deluxe en Telecinco.

Cinco décadas en el mundo de la interpretación y cuatro Goyas en su haber

Procedente de una saga de artistas -hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, hermana del director Álvaro Forqué y nieta del músico y compositor José Vázquez Vigo- comenzó su carrera en los años 70 después de estudiar Arte Dramático y Psicología, una carrera que nunca llegó a terminar. El gran salto en el cine lo dio gracias a Pedro Almodóvar con su papel de Cristal en su película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? en 1984. A lo largo de su carrera trabajó con grandes directores como Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, película por la que obtuvo su primer Goya como actriz de reparto, o Fernando Colomo en comedias de gran éxito como Bajarse al moro y La vida alegre, con la que obtuvo su primer Goya como actriz protagonista y ese mismo año también ganó un segundo Goya como actriz de reparto por Moros y cristianos, de Luis García Berlanga. Fue la primera intérprete femenina en ganar dos Goya en la misma ceremonia, cosa que no ocurriría hasta 29 años después, cuando la actriz Emma Suárez lo logró en el año 2017. En 1993 obtuvo su cuarto Goya por su papel protagonista en Kika, de Pedro Almodóvar.

También en la televisión ganó una gran popularidad gracias a series como Pepa y Pepe, Platos rotos, El jardín de Venus o La que se avecina, ficción en la que participó en la octava temporada interpretando al personaje secundario de la alcaldesa Teresa Sáenz de Tejada. En el teatro, memorables fueron sus interpretaciones en las obras Ay Carmela y Bajarse al moro, además de ponerse al frente del montaje de Wody Allen, Adulterios, como directora escénica en 2009. El mundo de la interpretación llora la pérdida de una de las actrices con más talento y más carismáticas del cine y la televisión en España. D.E.P.

