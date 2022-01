De Antonio Banderas a Imanol Arias: el cine español llora la muerte de Verónica Forqué

La noticia de la repentina muerte de Verónica Forqué ha conmocionado a todo nuestro país y no han sido pocas las celebrities del mundo del cine y el espectáculo que han querido dedicar un último adiós a una de las actrices con más trayectoria de nuestro cine. Desde grandes rostros de la industria, como Antonio Banderas o Pedro Almodóvar, hasta la Academia, que ha recordado que, junto con Carmen Maura, ha sido la intérprete más veces reconocida en los Premios Goya con cuatro galardones -dos a Mejor Actriz Protagonista (La vida alegre y Kika) y dos a Mejor Actriz de Reparto (El año de las luces y Moros y cristianos)– o la organización de los Premios Feroz, que le otorgó en 2018 el reconocimiento a toda su carrera. Todos ellos han dedicado sus condolencias y mensajes de cariño hacia la familia Verónica Forqué.

La que fuera musa de Pedro Almodóvar ha sido encontrada sin vida en su residencia a los 66 años de edad y, precisamente, la productora del cineasta manchego ha sido una de las primeras en mostrar su pésame: "El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica". Un dolor al que se unía Antonio Banderas que trabajó junto a Verónica Forqué en dos películas en los años ochenta, Bajarse al moro y Matador: "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera", ha escrito el actor malagueño.

Nombres a los que se han unido el de Imanol Arias, Natalia de Molina, Silvia Marsó, Ana Milán o Hugo Silva, la mayoría incrédulos y en shock ante la noticia de la triste pérdida. Un aluvión de mensajes entre los que se encuentran los de algunos de los cineastas más importantes de España, como Álex de la Iglesia o Juan Antonio Bayona, que ha escrito en su perfil un bonito mensaje junto a imágenes de algunas de las películas más míticas que ha protagonizado la actriz: "La pena que siento ahora es la alegría que nos dio en tantas películas. Entre ellas me quedo con la vecina prostituta de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y la inolvidable Kika, en la que me recuerdo llorando de risa el día del estreno en los cines Montigalà de Badalona."

Sin salir del asombro ante la pérdida, Carlos Latre ha lamentado: "Estoy en shock. Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre… cuánto cariño…", mientras que Juan Echanove le ha deseado un "Hasta siempre Chusa. Espérame en el cielo…", junto a una imagen de un rodaje. Al igual que Rossy de Palma que, muy afectada, ha compartido una escena de Kika en la que aparecen ambas junto a unas bonitas palabras: "Siempre te recordaré así Maravillosa Dulce y en Estado de Gracia que siempre fue y será tu Estado Natural".

"Verónica, única persona, única amiga, única actriz, nos dejas muy pronto, amiga. ¡¡Tu talento era único!! Tantos recuerdos, tantos, tantos... Gracias, Vero. Te llevaré siempre en mi corazón. Rota de dolor", ha puesto por Pilar Castro, junto a una imagen en la que posa con su compañera actriz, que lucía una de sus características boinas y su perenne sonrisa. También Jorge Sanz, con quien protagonizó ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, ha recopilado varias imágenes y ha escrito: "Buen viaje, Vero, cariño. Siempre has cuidado de los tuyos, te voy a echar de menos compañera". Aitana Sánchez Gijón ha respondido a la publicación con incredulidad diciendo: "Qué pena tan grande". La intérprete, con la que compartió escenas en Bajarse al moro, ha escrito su propia publicación en donde se puede leer: "Querida Vero, nunca olvidaré la dulzura y el cariño con el que me acogiste cuando yo daba mis primeros pasos como actriz y tú ya eras un referente para todos. Tu luz nos seguirá calentando el alma para siempre".

Macarena Gómez ha recordado al mundo que su carrera empezó gracias a Verónica Forqué, a la que ha despedido diciendo: "Tantas veces fuiste mi mami en la ficción y mi mejor consejera. Aprendí todo lo que sé como actriz gracias a ti, ¡te quiero!". Ainhoa Arteta ha recordado a la actriz con un sentido mensaje que dice así: "Querida Verónica... ¿Por qué? Quiero recordarte así, un ser de luz llena de talento, ingenio, magnífica actriz y profesional, amiga respetuosa... artista y por lo mismo perteneces a un mundo de sensibilidad inusual y a veces muy poco o mal comprendida. Buen viaje, compañera, tienes derecho a descansar y sentirte querida, aquí nos dejas un vacío muy grande".

Emma García ha señalado que nunca olvidará su entrevista con ella en un momento inolvidable de su carrera, su debut al frente del magacine que dirige en noviembre de 2018, en un programa en el que Verónica Forqué era la invitada. "¡¡¡Hasta siempre querida Verónica Forqué!!! No olvidaré el cariño y la serenidad que me transmitiste con tu clara mirada y tu mágica sonrisa en mi primer Viva la vida. ¡¡¡Descansa en paz!!!", ha escrito la presentadora.

Máximo Huerta también se une a aquellos que ha destacado el buen humor que caracterizaba a la actriz para rendirle homenaje y, junto a varias imágenes de los dos riéndose en un plató de televisión, el comunicador ha destacado que "así es como la va a recordar". Por su parte, el cantante Alejandro Sanz ha expresado: "Mi beso al cielo para ti querida Verónica"; mientras que María Esteve ha compartido una tierna foto de las dos junto al texto: "Sin palabras. Aún no me lo puedo creer. Te vamos a echar mucho de menos. Hasta siempre compañera".

Elena Ballesteros ha publicado un larguísimo texto en el que deja claro que el fallecimiento de Verónica ha sido un palo enorme para ella: "Estábamos grabando cuando al llegar al camerino me llega la triste noticia, a través de un mensaje de mi hermana: 'Veronica Forqué ha fallecido'. Aún ahora, no me lo puedo creer. Coincidimos hace años en la película de Manuel Iborra Clara y Elena y siempre tuvo una palabra bonita, un abrazo, un consejo sin pretenderlo. En mi despertar juvenil, ella fue la primera persona vegetariana a la que conocí. La primera actriz a la que sentí en el cine. Con la primera que medité. Descansa de tu dolor y recibe todo el amor de esta, tu profesión, a la que dejas con un gran vacío. Mucha luz y amor a su familia y amigos".

"No me lo creo. Lo bien que te portaste conmigo cuando empezaba", ha escrito Maribel Verdú; "El año de las luces fue nuestra primera película y fuiste una hermana mayor para mí. Años más tarde en Salsa Rosa ya compartimos otras experiencias más propias de la edad", recuerda la intérprete del Laberinto del Fauno. "Ahí fuiste mi mayor cómplice dándome los mejores consejos. La generosidad es la cualidad que más destaco de ti. Siempre estarás en mis mejores recuerdos, Vero", finaliza.

María Castro ha querido contar una anécdota de cómo le preguntaban recientemente si se planteaba hacer monólogo como "las grandes", entre quienes incluía a Concha Velasco y, por supuesto, a Verónica. "Agradecí mucho la comparación, porque las grandes, mis consideradas 'grandes', son tan respetadas por mí como veneradas, y empecé a recordar con Jose, una vez en la que pude apreciar tu arte bien de cerca. Fue en el teatro Maravillas, viéndote brillar y hablar con una pared, dicho sea de paso, en la obra Shirley Valentine… y es que esa era tu única compañía en la función, de DOS HORAS (que se dice pronto si estás sola en escena): una pared, una cocina y tu talento. En dos horas ni se me pasó por la cabeza mirar el reloj… vamos, podían habérmelo robado mientras te admiraba, porque no me habría dado ni cuenta", ha señalado la intérprete de Seis hermanas, dándole el pésame a la familia.

Luisa Martín, de Médico de familia, ha demostrado su tristeza ante la terrible noticia y ha publicado esta despedida: "Sigue sonriendo con tus ojos azules. Buen viaje Verónica. Un abrazo enorme a sus familiares y amigos". Paula Echevarría, Toni Acosta, Norma Ruiz, Ana Belén o Eugenia Martínez de Irujo han despedido ante sus seguidores a la "excelente actriz" que nos ha dejado este lunes. Por otra parte, el actor Alfonso Bassave, de Te quiero, imbécil, ha publicado un largo texto en el que reflexiona sobre cómo se ha llevado públicamente un caso como el de Verónica: "No puedo parar de llorar. Y no porque la conociera personalmente. Nunca ni si quiera coincidimos. Lloro por dos cosas. Primero porque se va una actriz que es en parte culpable de mi vocación, por lo mucho que me hizo reír con Chusa, Kika o Pepa. Por el talento enorme que tenía, porque si ser actor es trasmitir emociones, ella era única. GRACIAS por eso. Y segundo porque era obvio que Verónica últimamente no estaba bien…y, yo el primero, la hemos juzgado y atacado por su comportamiento en tv sin tener en cuenta que detrás hay un ser humano que sufre, que a pesar de tenerlo todo, no puede mantener el equilibrio, hasta q lo pierde. Hoy se va una gran actriz, pero también una mujer que sufría y no pudo más. Empecemos a darle verdadera importancia a los temas de salud mental que tanto nos afectan a todxs y que son más importantes que las mil historias que nos ocupan. Hasta siempre, Vero. Dejas un vacío enorme".

