María, hija de Verónica Forqué, muy arropada en la despedida a su madre por amigos y compañeros

El mundo del espectáculo en nuestro país está de luto desde este lunes por la inesperada muerte de Verónica Forqué a los 66 años en su casa de Madrid. Su pérdida ha supuesto un duro golpe para el mundo de la cultura, pero sobre todo para los familiares y amigos de la entrañable actriz que este martes han velado su cuerpo de manera privada en el madrileño tanatorio de San Isidro de Madrid. Un momento que está viviendo con especial dolor María, de 31 años, única hija de la intérprete, nacida de su matrimonio con el director de Manuel Iborra. La joven está atravesando uno de los momentos más duros de su vida teniendo que decirle adiós a su madre de manera prematura. La modelo no podía contener las lágrimas en el velatorio de la protagonista de Kika, donde se ha sentido arropada por multitud de amigos y familiares que han querido estar a su lado en este duro trance y en los que ha encontrado consuelo. Compañeros de Masterchef como Terelu Campos, David Bustamente, Eduardo Navarrete o Vanesa Romero, o de la profesión como Silvia Abascal, Antonio Resines o Víctor Manuel y Ana Belén, entre otros muchos, han estado esta tarde a su lado para darle el último adiós a su madre y apoyarla en un momento tan triste. Quienes un día rieron a su lado, hoy han querido estar cerca para llorarla.

- Con sus compañeros de 'MasterChef' y hace solo unos días, la última aparición pública de Verónica Forqué

VER GALERÍA

- 'MasterChef', el programa que devolvió la popularidad a Verónica Forqué

Pese a la entereza con la que asumido todo lo ocurrido desde que sucedió el fatal desenlace, ha perdido a una de las personas más importantes de su vida y la multitud de muestras de cariño y el apoyo que está recibiendo por parte de todas las personas que querían a su madre sin duda le estarán reconfortando. En el tanatorio de San Isidro de Madrid además de darle el pésame, abrazos y todo el cariño, María ha recibido un ramo de flores en honor a su madre, gestos que, sin duda, le están dotando de la fuerza que necesita en estos durísimos momentos.

VER GALERÍA

Verónica Forqué siempre había presumido de la maravillosa y especial relación que tenía con su hija. La adoraba. "Mi hija es muy valiente", decía la actriz en una entrevista concedida a El Mundo en 2016, cuando la joven comenzaba a despegar y a ser conocida por su propio trabajo, relacionado con el arte audiovisual y, recientemente, también ha hecho su debut musical. "Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto", añadía, demostrando su orgullo. María también expresaba la admiración que sentía por su madre y lo que le gustaría poder trabajar con ella.

VER GALERÍA

Recientemente pudimos ser testigos de la gran complicidad que tenían, al verlas juntas en MasterChef Celebrity, donde cocinaron y demostraron que eran un buen equipo, a pesar de que el resultado no fue como ellas habrían querido. "Yo me enteré en Toledo de que estaba embarazada de María. Tú sabes lo feliz que yo fui, tengo una foto de ese día que supe que estaba embarazada", recordaba la protagonista de Pepa y Pepe. Madre e hija compartían todo el tiempo que podían, de hecho, el lunes, pocas horas antes del fatal desenlace, las dos desayunaron juntas en casa de la actriz. La modelo no sería consciente entonces de que ese encuentro iba a ser el último que compartiera con su madre.

Las emotivas palabras de David Bustamante, Vanesa Romero o Pepón Nieto en su despedida de Verónica Forqué

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.