El triste fallecimiento de Verónica Forqué provoca cambios en la agenda más inmediata de 'MasterChef'

El repentino adiós a la gran Verónica Forqué está teniendo consecuencias directas sobre el último programa donde participó la reconocida actriz, MasterChef. El popular concurso culinario tenía previsto presentar este miércoles, 15 de diciembre, ante la prensa la novena edición del programa protagonizada por niños, así como la segunda donde compiten personas de la tercera edad. Sin embargo, la inesperada noticia de la muerte de la genial intérprete ha obligado a posponer casi una semana dicho acto, concretamente hasta el próximo lunes día 20. Aunque ninguna de las dos nuevas tandas tenía fecha oficial de estreno, podría ser que este retraso en su puesta de largo ante los medios obligue también a programar más tarde su fecha de lanzamiento. Sea como fuere, se trata de una decisión lógica y esperada por parte de Televisión Española y Shine Iberia, máxime cuando la presentación de MasterChef Junior 9 y MasterChef Abuelos 2 contará con la presencia no solo de los directivos de la cadena y de la productora, sino también con la de los jueces del talent show: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Los compañeros de Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity', conmocionados

Los tres, como todos los aspirantes de la última edición Celebrity donde estuvo Verónica, se encuentran abatidos. El cocinero catalán ha reconocido estar "desolado" y ha enviado un hermoso mensaje a la fallecida, donde le agradece el "ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu "jefe" y tu admirador por siempre. Descansa en paz", escribe. Un recuerdo que Jordi ha querido acompañar con varias imágenes donde podemos ver a Verónica Forqué en distintos momentos de su paso por MasterChef. Mientras, Samantha también lamentaba profundamente que "se ha ido mi amor. La más genial que he conocido. Mi ídola, mi amiga, mi Vero... Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti", subraya. Igualmente, Pepe ha tenido unas palabras de amargura al decirle "¡Qué triste me dejas! Me quedo con tu sencillez, tu amabilidad, tu dulzura, tu profesionalidad, tu cariño... ¡qué suerte haberte conocido y disfrutado!. En la plaza de las cadenas te espero! ¡Te quiero Verónica!", expresa con enorme sentimiento.

Así fue última aparición pública de Verónica Forqué

Por su parte, MasterChef ha dado el pésame por el fallecimiento de la actriz a través de un comunicado realizado en nombre de la compañía encargada de la realización del formato: "Desde Shine Iberia y en nombre de toda esta familia lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia", manifiestan. Televisión Española trastocó anoche su parrilla para rendir homenaje a la fallecida, sustituyendo la película Survivor que estaba anunciaba por el filme de Pedro Almodóvar, Kika, cinta que le valió a la intérprete uno de los cuatro goyas que logró durante su prolífica carrera. La periodista Elena S. Sánchez dirigía en La 1 este especial dedicado a Verónica Forqué, en el que recordaron su trayectoria y su personalidad de la mano de amigos y profesionales que trabajaron con ella.

'MasterChef', el programa que devolvió la popularidad a Verónica Forqué

