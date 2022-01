La sinceridad con la que Verónica Forqué habló sobre su vida

El mundo del cine y la cultura se quedaban impactados tras conocer la inesperada muerte de la actriz Verónica Forqué, fallecida el 13 de diciembre en Madrid. La artista, ganadora de cuatro Goyas y que en los últimos meses había sido una de las estrellas del concurso MasterChef celebrity, siempre hablo con sinceridad sobre su vida más personal, la separación de su marido y las depresiones que había sufrido en los últimos años, que la habían hecho atravesar momentos muy duros. Fue en la primavera de 2020 cuando, en un programa de TVE titulado Entre ovejas, se refería Verónica a la difícil etapa que atravesó después de su separación de Manuel Iborra en 2014, junto al que había estado 34 años.

Con sus compañeros de 'MasterChef' y hace solo unos días, la última aparición pública de Verónica Forqué

Una serie y dos películas, los proyectos póstumos de Verónica Forqué

“Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja, y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó” explicó. “Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...", recordaba. Lo mencionó también en diciembre de ese mismo año, en el programa Sálvame Deluxe, donde habló sobre cómo se dio cuenta de que no se encontraba bien. "Después de 35 años me di cuenta de que no estaba enamorada, eso fue durísimo. Empecé teniendo pereza por todo, mi hija se fue con su pareja a Tailandia, mi pareja se me vino abajo… fue una época horrorosa”.

La importancia de pedir ayuda

Reconoció entonces que en otros momentos de su vida también había sufrido problemas, sobre todo después de grandes pérdidas como la muerte de su hermano Álvaro (en 2015) y tras una lesión de espalda que tuvo en 2016. "La vida siempre me pareció insoportable, ya desde que era joven no quería vivir, me parecía que no me quería nadie..." dijo. En 2016, a raiz de la citada intervención, sufrió su segunda depresión. "Tenía una lesión congénita en la espalda y hubo que operarme de una vértebra. Lo pasé fatal, creía que me iba a quedar en una silla de ruedas como Bertolucci. Pasé mucho miedo pensando que mi vida se había terminado, que no iba a poder volver a trabajar", explicó. "No quería ni levantarme de la cama" aseguró en Sálvame Deluxe. Entonces explicó que incluso alguna vez había pensado en tomar una decisión drástica, pero que no lo había hecho acordándose de su hija. Recordando algunas de sus intervenciones de aquellos años, destaca una en la que reconoció que no siempre su imagen exterior era sinónimo de felicidad. "No siempre es así. Ahora estoy muy bien, pero el año pasado viví seis meses en el infierno más absoluto, solo pensaba en morirme" dijo en 2016 en una charla organizada en Málaga. Fue saliendo entonces de aquella situación y poco después declaró en ¡HOLA! que había pedido ayuda para ello. "Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos, y del tiempo, además de la fuerza de uno…. la vida sigue".

La característica sonrisa de la intérprete escondía situaciones muy complicadas que nunca ocultó pues se dio cuenta de que otras personas sentían lo mismo y que era importante contarlo. "Cuando lo estás pasando, cuando estás tan mal, todo el rato quieres hablar de eso y descubres que a tu alrededor hay muchas mujeres que también han pasado por esto" comentó en un encuentro con motivo del Día Europeo Contra la Depresión este mismo 2021. "Esto es una enfermedad. Más que banalizarla, lo que hace la sociedad es evitar hablar de ella. Nadie quiere que le hablen de la muerte, y lo que quiere un deprimido es morirse" aseguró entonces.

Antes de finalizar MasterChef celebrity, el talent culinario que fue grabado entre mayo y julio de este año, se vio obligada a renunciar porque no tenía fuerzas. "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida... Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", confesó entonces la protagonista de Kika en un mensaje que envió el programa.

Con una dilatada carrera en el cine de casi cinco décadas, Verónica Forqué era una de las actrices más galardonadas de nuestro país, contaba con nada menos que cuatro premios Goya y el Feroz de Honor, entre otros reconocimientos. Además de plano profesional, hablaba siempre de su faceta como madre orgullosa de su hija María, uno de los pilares más importantes de su vida.

Verónica Forqué: una vida dedicada a la interpretación y 4 premios Goya

