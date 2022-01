¡Con arco y flechas! La 'revolución' de Chris Hemsworth y sus hijos mientras Elsa disfruta de Londres No te pierdas el divertido vídeo donde el actor australiano se 'juega' la cabeza en cada disparo del pequeño

Loading the player...

Todos sabemos que Chris Hemsworth es un tipo muy bromista al que le encanta divertirse con sus tres hijos: India Rose (9) y los gemelos Sasha y Tristan (7). Aún recordamos aquella ocasión en la que los pequeños querían practicar snorkel pero no había ninguna playa cerca. ¿Que hizo el actor australiano? Les puso a los niños las aletas y estos hicieron snorkel por todo el jardín. En esta ocasión, el marido de Elsa Pataky se ha puesto a jugar con uno de sus gemelos, que intentaba emular a Guillermo Tell. Él sostenía una botella de agua en su cabeza mientras que el niño tenía que demostrar su destreza con el arco y la fecha, al más propio estilo de Arrow, para hacer diana con la botella. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Cuántas veces tuvo que lanza el pequeño para tirar la botella al suelo? ¿Corrió peligro la cabeza de Thor? Dale al play y no te pierdas el simpático vídeo.

- Jordi Cruz y Rebecca Lima presumen de su amor en la noche más especial para el chef

- Miguel Ángel Muñoz confiesa sus miedos ante el día en que le falte su tata

- La contundente reflexión de Silvia Abascal tras la trágica muerte de Verónica Forqué

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.