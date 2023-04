El peor momento de Anne Igartiburu en televisión fue el incidente con John Cobra, ¿te acuerdas?

Es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla, aunque ahora ha cambiado de lado, demostrando su talento como artista y cantante en la nueva edición de Tu cara me suena. Anne Igartiburu se ha puesto al frente de diversos formatos en televisión, aunque ahora ha probado una nueva faceta imitando a artistas. “Creo que las dos están bien, porque cuando sales aquí tienes que estar controlando todo” aseguraba sobre si le gustaba más presentar o ser concursante durante su aparición en el programa Zapeando. Añadió además que ser concursante es un paso necesario para decir “voy a jugármela”. Su larga trayectoria profesional la ha hecho vivir todo tipo de experiencias, algunas incómodas y tensas como la que recordó expresamente durante su aparición en el citado espacio.

Era el año 2010 cuando Anne se ponía al frente de una gala especial en la que se escogería la canción que representaría a España en el Festival de Eurovisión. Esa noche se presentaba John Cobra, un artista valenciano que acudía por segunda vez a la preselección del certamen con la canción Carol tras el voto masivo de diversos foros públicos (los mismos que en su día lograron llevar al actor David Fernández, caracterizado como Rodolfo Chikilicuatre, al certamen). Una vez finalizada su actuación el público le abucheó mientras él, visiblemente disgustado, empezó a hacer gestos obscenos y a proferir insultos. La tensión aumentó al tiempo que la presentadora trataba de calmarle y suavizar la situación como podía. “He vivido muchos momentos, pero sí que es verdad que en ese momento las redes estaban empezando a salir y, claro, John Cobra salió” comentó Anne.

Una situación incómoda y difícil

''Yo tenía a los directivos de la cadena que me estaban diciendo 'saca de ahí a ese impresentable' y yo estaba diciendo bueno tú tranquilo con esta forma que tengo yo de estar monísima, que no me muevo, diciendo te pego un guantazo, pero esas cosas no. Entonces ya le agarré y cuando terminó le dije 'sal de aquí'. Vinieron dos de seguridad y se lo llevaron, pero fue un momento supercomplicado'', aseguró. Tras aquellas imágenes, Alberto Oliart, presidente de TVE, se vio obligada a pedir disculpas. "Lamento la escena, pero los directos son así" dijo. Daniel Diges fue finalmente el elegido para representar a nuestro país en Eurovisión.

La polémica persiguió a John Cobra en años posteriores debido a las declaraciones que hacía en su canal de Youtube, donde comentaba noticias de actualidad, y a diversos altercados con su pareja. El pasado 2020, el valenciano anunciaba el cierre de su canal y desde entonces se ha mantenido al margen del foco público.

Anne se enfrenta en la nueva temporada de Tu cara me suena a un gran reto: no solo se trata de demostrar su talento para cantar sino que tiene que meterse en la piel de conocidos artistas, en el plano físico y vocal. En las tres galas que se han emitido, Anne ha cantado Luka, tema de Suzanne Vega, ¿A quién le importa? de Thalía, y Always on my mind de los Pet Shop Boys.