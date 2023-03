Apasionantes retos para ella La nueva Anne Igartiburu: de su 'cambio bestial' en televisión a su sorprendente debut en la ópera La presentadora ha hablado de su participación en 'Tu cara me suena 10', que llega este viernes, y de su cameo sobre el escenario del Teatro Real

Loading the player...

Anne Igartiburu es uno de los rostros más familiares y representativos de la pequeña pantalla, una brillante profesional que lleva décadas delante las cámaras demostrando su buen hacer en los platós. A partir de ahora, esa imagen tan clara y nítida que tenemos todos de la presentadora vasca da un giro radical, para verla en una faceta absolutamente desconocida e inédita para el gran público.

Anne Igartiburu nos cuenta las experiencias que han marcado su vida, de la más triste a las más felices

Lo cuenta ella misma al hablar de su rol como concursante en la décima edición de Tu cara me suena, que llega este viernes. Además, por si esto no fuera ya lo suficientemente llamativo, la comunicadora de 54 años sigue sorprendiendo a propios y extraños con su reciente debut en una obra operística sobre el escenario del Teatro Real. De todo esto y más ha hablado hoy durante la presentación del talent show de Antena 3 ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Anne Igartiburu, un año después de su separación: más trabajo y el amor incondicional de sus hijos