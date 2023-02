Anne Igartiburu nos cuenta las experiencias que han marcado su vida, de la más triste a las más felices

Anne Igartiburu vuelve este lunes a Telemadrid. Lo hace con la segunda temporada del programa 10 Momentos, formato que ya tuvo una gran acogida en su primera edición y en el que recorrerá los diez instantes más significativos de la trayectoria de varias personalidades. Desde la cercanía y en una atmósfera de intimidad, la presentadora vasca, de 53 años, repasará secuencia por secuencia los momentos que han marcado la vida de Paz Padilla, Julio Iglesias Jr., Bustamante, Josema Yuste, Marta Sánchez, Santiago Segura, Shaila Dúrcal, Juanma Castaño o Karina. Horas antes del estreno, hablamos con Anne para descubrir un poco más de su vida, en qué momento personal se encuentra y los proyectos profesionales en los que está inmersa.

Vuelves a ponerte al frente de 10 Momentos. ¿Cuál de ellos te ha impresionado más?

De la segunda tanda, qué difícil... Marta Sánchez me impresiona siempre, pero todos han sido muy emocionales. Karina es también emocionante, me ha gustado mucho Juanma Castaño. De la primera, por supuesto, María Teresa Campos, que para mí fue muy especial porque la admiro y la admiraré siempre muchísimo. Estoy muy contenta, va muy bien.

Si tuvieras que elegir los diez momentos que han marcado tu vida, ¿cuáles serían?

Supongo que la parte de la infancia, con mi madre, que era la maestra del cole; esa etapa fue muy interesante. En mi adolescencia, el fallecimiento de mi mamá, que fue bastante dramático para mí y me hizo más fuerte. Cuando empecé a estudiar la carrera también fue importante y antes estuve en Estados Unidos estudiando también. Luego, mis inicios en el mundo de la televisión, posteriores a mis primeros discos en la radio, que fueron con 12 años, cuando pinchaba discos en la radio local era muy chiquitina; también la primera vez que me puse delante de una cámara, que fue en una televisión local. Destacaría mis relaciones importantes de pareja, tanto mi primer matrimonio como el segundo, que es el padre de mi hijo, y la maternidad de mis tres hijos... Creo que ahí van 10 momentos importantes, aunque hay muchos, muchos. Si tuviera que tirar del hilo también hablaría de lo que ha sido la pandemia para mí, de cambios vitales y profesionales... Hay unos cuantos muy bonitos.

El programa fue distinguido con el Premio Iris de la Academia de Televisión al Mejor Programa Autonómico 2022. ¿Qué crees que hace diferente este formato?

El equipo, la percha, la opción de elegir un momento puntual para tirar del hilo y conocer mejor al invitado y el formato tan íntimo, eso hace mucho. Todo es muy sencillo, y hay más cosas, pero sobre todo el equipo.

Se te echo de menos en la retransmisión de las campanadas de TVE este año, aunque sí has tomado las uvas en la Puerta del Sol en una plataforma diferente ¿Cómo has vivido este cambio?

Bien, imagínate... Pasar a la plataforma digital con Ibai Llanos y con mi querido Ramón García también ha sido una oportunidad preciosa y los cambios están bien... Están siendo cambios en un momento mío de madurez y estoy feliz y muy agradecida.

Desde que comenzaste en 1994 haciendo El imperdible y tres años después con el estreno de Corazón has sido uno de los rostros más icónicos de Televisión Española. ¿Te seguiremos viendo en la cadena?

¡Sí! Sigo con Corazón los fines de semana y veremos a ver qué pasa ahora más adelante o si surgen propuestas de otras cadenas. De momento, ahí sigo y muy bien. Me hubiera gustado que siguiera el fin de semana, pero bueno, estoy supercontenta y me organizo muy bien el fin de semana, también para la conciliación familiar.

Además, te has armado de valor y te has animado a participar en Tu cara me suena. ¿Qué puedes contarnos de esta experiencia?

Sí, sí. Ha sido un aprendizaje continuo, un momento de salir de mi zona de confort en un plató en el que estoy acostumbrada a presentar y a dirigirme a la cámara y al espectador y en este caso hay que interpretar, copiar, modelar y transformarme en personajes que cantan. Ha sido todo un reto y la convivencia con los compañeros ha ido también muy bien. Quizá lo más complicado haya sido estar lejos de casa, que hay que estar en rodajes en Barcelona, pero muy bien.

Te acabas de estrenar también como escritora con el lanzamiento de La vida empieza cada día: 366 reflexiones para estar presente. ¿Nos das un consejo básico de todas tus reflexiones para tener en cuenta?

Poner atención a nuestros pensamientos y cuestionar un poco más las creencias que tenemos, yo estoy en ese momento ahora.

¿Qué temores tiene una persona como tú?

No dejarme llevar por los pensamientos siempre. Creo que eso es interesante.

¿Qué aprendizaje has sacado del coaching y el autoconocimiento?

Entender lo que somos cada uno. Es un continuo aprendizaje, son muchos años ya certificada, aprendiendo y formada, tanto dentro como fuera de España. Ahora, como divulgadora, cuando tengo casi 400 entrevistas en el canal de Youtube, creo que lo importante es escuchar a los grandes opinar y todos coinciden en eso, en la importancia de la salud mental.