Anne Igartiburu habla sobre su cambio de registro en las campanadas: 'Me parecía alucinante' Por primera vez en 17 años no fue el rostro de Televisión Española y despidió el año en Twitch junto a Ibai Llanos y Ramón García

Anne Igartiburu ha comenzado el año con un cambio fundamental en su vida. Por primera vez en 17 años no lo recibía en Televisión Española, sino en una plataforma de reciente creación pero con una enorme aceptación entre los jóvenes como es Twicht. La presentadora ha hablado sobre su experiencia dando las uvas junto a Ibai Llanos, uno de los streamers con más exito de España, y Ramón García, compañero e icono, como ella, en lo que a las campanadas se refiere. "La vida es así. A veces las cosas suceden por algo", ha reflexionado en El Hormiguero, sobre el inesperado cambio de planes que le llevó a vivir algo completamente nuevo. "Me parecía alucinante", ha dicho sobre su impresión al llegar al nuevo set.

VER GALERÍA

"Flipe y aprendí un montón. Ha sido una oportunidad que te regala la vida", ha explicado en el programa de Pablo Motos donde ha acudido a presentar su libro La vida empieza cada día. La premisa del título de su libro se puede aplicar perfectamente al momento en el que Anne pensaba que pasaría la Nochevieja en casa con sus hijas por primera vez en mucho tiempo y, sin embargo, volvió a la Puerta del Sol en el último momento. Sobre sus compañeros ha asegurado: "Ramón y yo nos entendemos con la mirada e Ibai nos miraba con cara de agradecido, pero no, era gracias a él".

Entrevistamos a Anne Igartiburu: de lo que admira de Ana Obregón a su relación con su exmarido

El trío resultó absolutamente exitoso congregando en la plataforma a unos 179.082 espectadores, pero no ha sido la única celebración de fin de año que ha protagonizado Anne. El mismo día 31 de diciembre por la mañana se dio otro baño de masas en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada, localidad que le encargó el pregón del festejo típico de las preuvas.

VER GALERÍA

Este 2022 ha sido un año repleto de cambios para Anne Igartiburu, una de las figuras más icónicas de la pequeña pantalla en nuestro país. Aunque el canal de televisión público suspendió la emisión diaria de Corazón, hemos podido ver a la comunicadora en el programa de Telemadrid, 10 momentos, que ha renovado por una segunda temporada, y, muy pronto, la veremos como concursante estrella en Tu Cara me suena. Sobre esta nueva aventura, la presentadora bilbaína ha asegurado en El Hormiguero estar "feliz, encantada". Además, su nueva faceta como coach le permite no solo servir de apoyo a los demás si no también ayudarse a sí misma en cuestiones como la gestión o aceptación de las críticas. "Lo primero, quererme yo un poco", ha afirmado Anne que asegura que es la clave para sobrellevar la exposición pública.

Loading the player...

Anne Igartiburu habla de la menopausia junto a Laboratorios Vichy