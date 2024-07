Elena Tablada obtiene la custodia de su hija Camila y pone fin al proceso legal que mantenía con Javier Ungría

Está siendo un verano emocionante y muy positivo para Elena Tablada, que se prepara con ilusión para el certamen de Miss Universo Cuba, que se celebrará el 15 de septiembre en Miami y que si gana la llevaría a participar en Miss Universo. En medio de este reto que no entraba en sus planes pero que afronta dispuesta vivir una experiencia inolvidable, la empresaria ha puesto fin al proceso judicial que mantenía con Javier Ungría por la custodia de su hija Camilla (4).

© hellentablada

Elena tendrá a partir de ahora la custodia total de su pequeña, tal y como ha podido confirmar ¡HOLA! Esta situación permitirá a Camila crecer al lado de su hermana mayor, Ella Bisbal (14), haciéndose de esta forma realidad el deseo de la diseñadora, quien siempre se ha esforzado para que sus dos hijas, que se adoran, "se críen juntas y con valores". A Tablada no le gusta decir que ha ganado nada y durante el proceso legal también dejó claro que no estaba de acuerdo con los términos pelea y batalla, y es que lo único importante para la exconcursante de Bailando con las estrellas es cuidar y proteger a sus hijas, para las que quiere lo mejor.

Esta decisión del juez ha llegado tres meses después de la celebración del juicio, una vista que iba a hacerse anteriormente, pero que sufrió varios aplazamientos. A su llegada a los juzgados, Elena dejó claro que "a mí no me tiene que favorecer nada, tiene que favorecer a mi hija" y recalcó que quiere lo mejor para ella. Javier Ungría, del que se separó en verano de 2022, participó mediante videollamada puesto que en esos momento se encontraba en Honduras debido a su participación en Supervivientes, concurso en el que estuvo hasta mayo, en el ecuador del programa.

© hellentablada

La familia crece

La felicidad se ha multiplicado en la familia Tablada, en la que acaban de dar la bienvenida a un nuevo miembro. Naelé, la hermana pequeña de Elena, se ha convertido en madre por segunda vez con el nacimiento de Nala. La recién nacida ha recibido ya las primeras visitas en el hospital, donde la ha cogido en brazos su tía, quien esperaba emocionada este momento. En las últimas semanas, de hecho, ha organizado planes que le permitieran estar cerca de la ciudad para no perderse nada de la llegada de la pequeña. También la ha conocido su prima Camilla, quien incluso ha ayudado a darle el biberón mientras la miraba fascinada. La empresaria y Adrián Chamorro, que acaban de celebrar su quinto aniversario de boda, tenían ya un niño de cuatro años llamado Oliver al que definen como "bueno, cariñoso, comprensivo, obediente, inteligente y complaciente".

© hellentablada

El entorno más cercano de Elena, al que ahora se ha sumado la pequeña Nala, la ha animado en este camino a Miss Universo, certamen que celebrará en México su 73ª edición. "No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira, me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no", explicó en Fiesta. "Me preguntaron que me veía de especial y, aunque creo que tengo el físico en contra, lo que tengo es mi cabeza y como los años me han hecho amueblarla. Por lo tanto, lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida", añadió, dispuesta a disfrutar al máximo de esta experiencia.