¿Se enfrentaron Elena Tablada y Javier Ungría en el colegio de su hija? La diseñadora aclara los rumores Además de hablar sobre su relación con su ex, la diseñadora de joyas ha afirmado que ha cargado, durante años, con 'etiquetas que no me corresponden, de presidenta de club de fans o de cazafortunas'

Elena Tablada se enfrenta a su debut televisivo pocos días después de sufrir un doloroso percance. Pese a haberse lesionado, la diseñadora de joyas es una de las concursantes de Bailando con las estrellas, y el programa ahora es una de sus prioridades. "Me ha venido increíble", ha declarado Elena en la presentación del talent, y es que de esta forma puede dejar de lado en su mente otros asuntos, como el proceso judicial con su ex, Javier Ungría -"quedan meses todavía" para el juicio, ha explicado- o las especulaciones sobre su mala relación. Ella misma ha querido responder a los rumores sobre un supuesto enfrentamiento que habrían mantenido en el colegio de su hija. La diseñadora está ahora centrada en ella misma, decidida a reafirmarse: "He ido cargando con etiquetas que no me corresponden, de presidenta de club de fans, que jamás he sido, de cazafortunas", ha señalado, remarcando que han ido "apagando" a la Elena real y ella quiere "volver a encenderla". Tal y como ha asegurado: "No me voy a callar". Dale al play y escucha las declaraciones.

