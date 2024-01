Elena Tablada cumple 43 años exultante y orgullosa de sí misma tras una dura etapa

El último día de enero es siempre especial para Elena Tablada, que este recién estrenado 2024 sopla las velas de su 43ª vuelta al sol. Un cumpleaños muy especial que celebra exultante, agradecida y orgullosa de sí misma, pues ha sabido sobreponerse a las adversidades que le han azotado en los últimos tiempos, cuando ha encarado un mediático enfrentamiento legal con su expareja, Javier Ungría, por el acuerdo de divorcio y la custodia de su hija en común, Camila, de 3 añitos, cuyo juicio definitivo por su guardia se ha aplazado hasta en dos ocasiones por motivos ajenos a los interesados. A ello se suma el percance que padeció hace menos de un mes, cuando sufrió una lesión: "Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo", contó, al tiempo que explicó que se había infiltrado ozono y células madre para tratar la zona. Pero, lejos de lamentarse y haciendo gala de su característica fortaleza, se ha refugiado en el trabajo, en sus seres queridos y en el autocuidado, motivo por el que hoy se autofelicita.

Elena Tablada, sin poder llegar a un acuerdo de divorcio con Javier Ungría: 'Es desagradable'

El resurgir de Elena tras una "etapa complicada"

Hablar de este cumpleaños de la diseñadora de joyas es hablar del cumpleaños del resurgir. Lo es en todos los planos, pues en el terreno personal está completamente centrada en "cerrar, pasar página y seguir con otra cosa, con otras ilusiones, vivir de otra manera", tal y como explicó a finales de 2023 a los micrófonos de Europa Press al hablar de su separación del padre de su hija y en su lucha, que sigue en manos de la justicia: "Estoy en una etapa complicada, deseando ya terminar, pero bueno, al final todo pasa, lo bueno, lo malo y esto también pasará", apuntó convencida. En lo profesional, por su parte, ha encontrado un reto con el que está canalizando todas estas emociones: su aplaudida participación en el concurso Bailando con las estrellas, donde ha conquistado a la audiencia con su ritmo, que evidencia la sangre cubana corre por sus venas. Una experiencia preciosa que también tiene su nota amarga, pues irse separando cada semana de sus compañeros expulsados no está siendo fácil.

"Amo bailar, odio el desapego. La vida me dio la oportunidad de canalizar mis emociones bailando, que es lo que me hace inmensamente feliz, pero con la condición de sufrir el desapego cada semana de seres maravillosos que me pone en el camino. Es difícil, pero es una bendición, un aprendizaje y un crecimiento para hacerme aún más dura", señaló hace un par de días. Ahora, deslumbrante y eufórica, se celebra a sí misma por haberse rescatado y redescubierto, aunque en el camino se haya encontrado piedras: "Hoy quiero felicitar a una persona que conocí hace años, abandoné por una época y la volví a rescatar para cuidarla el resto de mi vida", ha comenzado avanzando a modo de pie de un vídeo en el que aparece pintándose los labios, atusándose el pelo y soplando las velas de un pastel en el que puede leerse "Feliz cumpleaños, mamá".

El empoderador mensaje hacia sí misma

La carta que Elena ha escrito en tercera persona para sí misma ha despertado una oleada de reacciones y rostros tan populares como Sheila Casas, Paula Echevarría o María José Suárez han aplaudido sus palabras: "La única que ha crecido a mi lado, me ha levantado, ha luchado, ha ganado otras grandes batallas y ha aprendido de muchas otras, me ha aguantado con paciencia y lealtad y me ha sabido perdonar sin guardarme ningún rencor. Quiero felicitarme a mí misma porque me volví a encontrar para nunca dejarme de cuidar. ¡A gozarme la vida!", reza su empoderador mensaje.

Elena Tablada desvela detalles de su relación con David Bisbal al hablar de su duro proceso de separación de Javier Ungría

¿Se enfrentaron Elena Tablada y Javier Ungría en el colegio de su hija? La diseñadora lo aclara

Loading the player...

La divertida escapada a Miami de Elena Tablada y su hija Ella, de 13 años, ¡entre risas y confidencias!