La contundente respuesta de Elena Tablada al enterarse de que su ex Javier Ungría va a 'Supervivientes'

Poco a poco se va conociendo la lista de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes, que dará comienzo en apenas unas semanas. Hasta ahora se había anunciado la participación de Arancha del Sol, a la que se acaba de sumar Javier Ungría. El ex de Elena Tablada es el último confirmado de manera oficial como concursante del programa y su incorporación a la lista ha sido toda una sorpresa, ya que su nombre no se encontraba entre los que sonaban con fuerza para participar en la nueva edición. En el vídeo de presentación para el programa, Javier Ungría explica que está deseando volar a Honduras y se describe a sí mismo como una persona luchadora y empática, dispuesta a ir a por todas en esta nueva aventura.

El anuncio de la incorporación de Javier Ungría en Supervivientes 2024 se ha producido cuando su ex se encontraba en el plató de ¡De Viernes!, hablando de su participación en Bailando con las estrellas. Ha sido justo cuando ella estaba hablando de algunos detalles de su relación con David Bisbal y de su hija mayor, Ella, cuando se ha revelado la identidad del nuevo participante en el reality de supervivencia. Algo que ha pillado a Elena Tablada por sorpresa: "No sabía nada de esto, me he enterado hoy, me hubiese gustado enterarme por él, ya que tenemos una hija en común, pero tengo que decir que estoy muy contenta porque esto significa que voy a estar mucho más tiempo con mi hija", ha comentado.

Elena Tablada ha sido muy tajante con su expareja: "Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija, pero aquí se ven las prioridades de cada uno", ha sentenciado, al tiempo que ha recalcado que ella puso como condición para incorporarse a Bailando con las estrellas que los ensayos fueran durante la jornada escolar de sus hijas, que para ella son la prioridad.

La diseñadora ha revelado que pudo ver recientemente a Javier Ungría y que ha estado en comunicación con él. De hecho, ha contado que intentaron llegar a un acuerdo y que le dijo que tenía hasta el viernes para aceptarlo, pero no mencionó nada del concurso. Elena considera que debería habérselo dicho en persona y no que se enterara de la noticia por los medios, sobre todo, porque Javier Ungría quiere la custodia compartida, algo que no es compatible con pasar tres meses fuera en un concurso. Además, cree que todavía no se lo ha dicho a la hija que la pareja tiene en común, que es muy pequeña.

De la misma manera, Elena Tablada considera que la participación del empresario en el programa es más por fama y notoriedad que por necesidad, aunque llama la atención porque siempre ha intentado mantener un perfil discreto, alejado de los focos. No obstante, la diseñadora se ha mostrado tranquila con respecto a lo que pueda decir su expareja sobre su relación durante el tiempo que esté en Honduras y está convencida de que mantendrá la imagen de caballero que quiere transmitir.

La relación entre Javier Ungría y Elena Tablada

Elena Tablada y Javier Ungría pusieron punto final a su relación en el verano del año 2022. Una ruptura inesperada tras seis años de amor, una idílica boda en La Habana (Cuba), en la misma iglesia en la que se habían casado sus abuelos, y una hija, Camila, que está a punto de cumplir cuatro años el próximo mes de abril.

Fue el 17 de agosto cuando la diseñadora anunció la ruptura mediante un texto en su perfil público en el que confirmaba que la pareja ya no seguía junta. Meses después, en unas declaraciones a ¡HOLA!, Elena Tablada explicó que la pareja llevaba ya dos meses separada, que no había habido terceras personas y que uno de los motivos fundamentales era que las prioridades de cada uno de ellos se habían ido separando.

Sin embargo, pese a que en un principio parecía que la separación se iba a llevar a cabo de manera cordial, a día de hoy todavía continúan enfrentados. La diseñadora está en pleno proceso judicial con su exmarido, de hecho, ella misma ha contado en ¡De Viernes! que Javier Ungría le propuso un nuevo acuerdo y que tenía un plazo limitado para aceptarlo debido, probablemente, a su inminente incorporación a Supervivientes.

Elena Tablada siempre ha dejado claro que para ella la prioridad son sus hijas y por eso, considera que en este caso tendrá que ser una tercera persona la que decida, porque la comunicación no es fluida entre la pareja: "Cuando no fluye y es desagradable, pues es un proceso que cuesta y, precisamente, porque hay una niña. Si no hubiera una niña, no hablaríamos, ni tendríamos que tener contacto", dijo hace algunos meses.

A pesar de que todo lo relacionado con su separación no está siendo fácil, Elena Tablada prefiere tomarse el proceso como un aprendizaje y considera que hay que evitar hacer daño a la otra parte. El juicio tenía que haberse llevado a cabo el pasado año, pero ha sido aplazado hasta en dos ocasiones por motivos ajenos a la expareja, que continúa a la espera de poder solucionar la situación.