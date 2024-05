Arantxa del Sol, del emocionante reencuentro con su hija en el plató de ‘Supervivientes’ a la tensión por su conflicto con Ángel Cristo

Arantxa del Sol ha sido la última concursante expulsada de esta edición del reality Supervivientes 2024 en volver a España desde Honduras. La modelo y presentadora se pudo reencontrar con su familia tras casi dos meses de aventura en los Cayos Cochinos. Su hija Lucía, su defensora en plató durante su concurso, y sus amigas más cercamas no quisieron perder la oportunidad de recibir y abrazar a la que fuera una de las caras más conocidas en nuestra televisión en la década de los 90. Visiblemente más delgada y muy bronceada, Arantxa tuvo que enfrentarse a las pregutas del presentador de Tierra de Nadie, Carlos Sobera.

El presentador comenzó la entrevista preguntando a Arantxa sobresu enfrentamiento con Ángel Cristo, con el que al principio del concurso tenía una amistad, pero que acabó siendo su principal enemigo. El misterioso conflicto entre ambos concursantes sigue siendo secreto ya que Arantxa no quiso explicar el motivo que la llevó a cortar la relación con el hijo de Bárbara Rey: "Tiene que ver con mi vida personal y con mi familia. Me lo han contado varios, es la versión de varios y es que no quiero entrar en eso, de verdad. Entiendo que es todo ambiguo y que la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me ha costado estar aquí, seguramente, pero voy a seguir siendo así", explicó.

Una bienvenida 'incómoda'

La pareja de Ángel Cristo ya había contado en el programa de Telecinco, De Viernes, que había nacido una "amistad especial" con Finito de Córdoba, marido de Arantxa. Algo que ha hecho estallar a la asturian tras ver el vídeo: "Acabo de llegar... Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto", reclamó la concursante.

"Tengo la cabeza, de verdad, estoy aterrizando. ¡Dejadme en paz! Por favor te lo pido, déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos así… Entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto", se explicaba Arantxa, quien recordó que siempre ha separado su carrera profesional de su vida personal.