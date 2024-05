La reacción de Bárbara Rey a la polémica de su hijo Ángel Cristo en 'Supervivientes'

Sorprendente fue lo ocurrido estos últimos días en Supervivientes. Ángel Cristo fue expulsado después de haber desaparecido durante tres horas tras haberse saltado el perímetro del concurso. Una polémica discusión con Aurah Ruiz provocó un gran enfado al concursante, que ha sido centro de diversas controversias en la isla. Desde España, el público observó con gran asombro lo ocurrido, una situación a la que se ha referido también su madre Bárbara Rey, con la que no tiene relación desde hace meses. La artista explicó que no había visto el programa y se manifestó un tanto preocupada.

"¿Pero él está bien, no?" dijo. "No voy a hablar del tema, pero lo fundamental es que lo voy a seguir queriendo me haga lo que me haga toda mi vida. Aunque me clavara un puñal. Por encima de todo voy a querer a mi hijo" apuntó en el programa Así es la vida. Hizo además una petición a quienes se sentaban en el espacio, pidiéndoles que no le cuestionaran mucho y repitiendo que "le quiere mucho". Parece haber dejado atrás Bárbara en cierta manera los desencuentros con su hijo, que hizo unas duras declaraciones contra ella a finales del pasado año.

Ángel Cristo daba el paso de contar todo lo que ha vivido estos años y confesar algunos secretos de su familia, palabras que dolían mucho a su madre que llegó a decir que "no le reconocía". "No recuerdo ningún punto de mi infancia o adolescencia donde no haya habido manipulación. Te vas dando cuenta poco a poco. Al principio eres un niño que quieres ayudar a tu madre. Solo quería arreglar lo que mi padre hacía mal, ayudar a mi hermana y que la familia estuviera unida. Reemplazaba a mi padre sin ser su marido, intentando ser lo que ella necesitaba" explicaba Ángel.

La pareja de Ángel Cristo, Ana Herminia, se ha pronunciado también sobre la expulsión disciplinaria de su pareja. "Quería salir desde que fui a verle, porque no podía más con todo lo que estaba viviendo, y me arrepiento de haberle convencido para que se quedara, pero él lo hizo por el team Ángel. Esta historia continuará" explica Ana Herminia en sus perfiles. El concursante regresará a España tras haber sido expulsado por la organización del concurso, donde ha sido protagonista de fuertes discusiones y desencuentros con sus compañeros.