Bárbara Rey estalla tras las últimas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr.: ‘Mi hijo ha muerto para mí’

Bárbara Rey está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida. Desde que su hijo, Ángel Cristo Jr., decidiera dar el paso de contar todo lo que ha vivido estos años y confesar algunos secretos de su familia, la vedette está sumida en una gran tensión. A pesar de haber optado por mantenerse alejada del foco mediático, la madre de Sofía Cristo ha estallado y ha decidido poner un punto final en la relación con su hijo, según ha contado el periodista Aurelio Manzano en Fiesta, quien ha recibido un mensaje de ella.

"Hasta ahora ella ha estado muy afectada con lo que ha pasado estas semanas. Le ha afectado muchísimo porque es su hijo el que ha dado declaraciones. Ayer fue la gota que colmó el vaso del corazón de Bárbara. Sobre todo con las declaraciones que dijo que ella fue maltratada porque lo volvió loco. Eso la ha destrozado. También cuando dijo que se había sentido maltratado por ella. Ante todo esto que ha pasado, las palabras que me ha dicho ella son 'no reconozco a mi hijo y a partir de hoy mi hijo está muerto para mí'", ha comenzado revelando el periodista, asegurando que la vedette va a tomar cartas en el asunto. "Va a demandar a todas las personas que han dicho cosas que no se pueden demostrar, incluido a su hijo porque hay que parar las cosas", ha continuado diciendo, confirmando que su hermana Sofía Cristo tampoco estaría llevando nada bien esta situación.

Durante estas últimas semanas, Ángel Cristo Jr. ha hablado de su familia y de la cruda realidad que ha vivido estos años. Desde confesar que su madre se gastaba cifras incalculables en el casino hasta asegurar que ha sido manipulado por parte de sus progenitores. "No recuerdo ningún punto de mi infancia o adolescencia donde no haya habido manipulación. Te vas dando cuenta poco a poco. Al principio eres un niño que quieres ayudar a tu madre. Solo quería arreglar lo que mi padre hacía mal, ayudar a mi hermana y que la familia estuviera unida. Reemplazaba a mi padre sin ser su marido, intentando ser lo que ella necesitaba", comenzaba relatando el empresario, siendo esta la acusación que habría hecho colmar la última gota del vaso de la paciencia de su madre.

Además, el hijo de la vedette también confirmó que Bárbara Rey le habría metido en líos económicos, ya que está acusado de alzamiento de bienes por haber firmado varios documentos para que a ella no le quitaran el hogar donde vivía: "Me piden dos años y seis meses de cárcel por ayudarla. No sé decir muchos detalles porque no quiero saber. Los abogados me dijeron que le echara la culpa porque se iba a hacer responsable de todo. Solo me hago responsable de haber firmado porque me lo pidió para ayudarla", comentaba rotundamente. Sin embargo, después de su intervención el pasado viernes en el programa de Telecinco, lejos del arrepentimiento, el empresario ha dicho que está haciendo todo esto porque tiene las cosas muy claras y que no le importa perder la relación con la mujer que le ha dado la vida: "Ahora me toca hablar a mí. Si yo decido hablar es porque corto el cordón umbilical", confesaba tajantemente en su entrevista.