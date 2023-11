Primeras palabras de Sofía Cristo tras las duras declaraciones de su hermano Ángel

No están siendo momentos fáciles Bárbara Rey y su familia. Al fallecimiento de su hermano Salvador el pasado viernes se suma otro severo golpe: las dolorosas declaraciones que su hijo Ángel Cristo Jr. hizo en el plató de De viernes para relatar que vivió su infancia como un auténtico infierno, llegando a afirmar que "la verdadera pesadilla era mi madre". Sobre la actriz lanzó acusaciones tan desgarradoras que ahora Sofía Cristo, hermana menor de este y a la que dice querer y admirar, entre otras cosas, por haber sido capaz de salir del pozo en el que entró, no ha podido evitar pronunciarse. Con la decepción y la tristeza dibujadas en su rostro, serio y abatido, la DJ ha concedido una sincera entrevista, en la que se ha lamentado públicamente por "lo que ha hecho mi hermano", hasta el punto de bloquearle en su teléfono móvil.

La reacción de Sofía Cristo y su último contacto con su hermano

Poco más de 48 horas han pasado desde que las palabras de Ángel Cristo Jr. desencadenaran un verdadero huracán mediático al que ahora Sofía ha reaccionado por la misma vía: en otro plató de televisión. Si bien ha asegurado que prefiere evitar hablar de su hermano, al que siempre ha respetado, en la medida de lo posible, la productora musical ha recalcado que está viviendo una montaña rusa de emociones a causa del retrato que este está haciendo de su madre, un retrato que no reconoce y ante el que prefiere adoptar una postura paciente y cautelosa, razón por la que todavía no sabe si emprenderá medidas legales. Las desgarradoras palabras de su hermano hacia la mujer de su vida, como considera a Bárbara, han sido para ella como "una jarra de agua fría" que le ha hecho ver que Ángel necesita "ayuda, más que dinero", pues, hasta este mismo verano, han estado todos juntos en casa de Bárbara, incluida Ana, la novia de Ángel. "Yo nunca voy a soltar de la mano a mi madre. Renunciaría a básicamente todo solo por verla bien porque ella ha sido lo más grande del mundo como madre para mí y para mi hermano", ha dicho tajante en su visita a Espejo Público.

En sus contundentes declaraciones, la exconcursante de Secret Story ha admitido que, a pesar de todo lo ocurrido, sigue dispuesta a tender la mano a su hermano, a quien sigue protegiendo. Incidiendo en todo momento en la importancia de cuidar la salud mental, ha hablado del enfado y daño que este asunto ha generado al núcleo familiar, su sostén: "Estamos afligidas", ha dicho: "Todo lo que está haciendo no tiene ni pies, ni cabeza... No tiene sentido". También ha recordado el último contacto que tuvo con él, un instante en el que no hubiera imaginado lo que estaba por llegar: "El sábado pasado fue el cumpleaños de mi sobrina. Le llamé dos o tres veces porque quería felicitar a la niña y estaba desaparecido", ha rememorado atónita, puntualizando que ese domingo le comenzaron a llegar los primeros rumores de que planeaba a asistir a un formato televisivo.

Bárbara Rey, preocupada por su hijo

Por su parte, Bárbara Rey, muy emocionada, también ha intervenido en la entrevista, a la que ha entrado vía telefónica, pues se encuentra en Marbella. Tras alabar en distintas ocasiones a su hija, a quien define como "un ser maravilloso con una luz y un corazón que no le cabe en el cuerpo", ha entrado en materia, pero dejando claro que lo que más le preocupa en estos momentos es la información que pueda salir sobre su hijo a partir de ahora, pues ella está acostumbrada a que la "machaquen, muchas veces sin haber hecho nada", pero él tiene una personalidad más frágil y débil. "Tengo mucho miedo porque cuando van a por alguien, van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo", ha apuntado entre lágrimas: "Hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance. Él no tiene ni idea dónde ha entrado, ni en el lugar que ha entrado", ha concluido.

