Ángel Cristo Jr. desvela el supuesto plan de Bárbara Rey con Bigote Arrocet para hundir a María Teresa Campos

Ángel Cristo Jr. ha estallado y ha confesado el supuesto plan que quería llevar a cabo su madre, Bárbara Rey, con Bigote Arrocet para hundir a María Teresa Campos. El hijo de la vedette y Ángel Cristo continúa acaparando los titulares de la prensa desde que tomó la decisión de contar todos los secretos de su progenitora y relatar cómo ha sido su vida estos años atrás. Este viernes, se sentaba en el plató de ¡De viernes! y hablaba, entre otras muchas cosas, de la enemistad que existía entre Bárbara y la presentadora.

Desde que dio el paso de contar su testimonio, Ángel Cristo Jr. ha sido duramente criticado por las hijas de María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre. Un hecho que el empresario nunca ha llegado a entender. El hijo de la vedette, además de responder a las críticas vertidas por el resto de colaboradores y amigos de su madre, quiso mandarle un claro mensaje a Carmen Borrego, quien ha defendido a Bárbara Rey durante todo este tiempo: "A Carmen Borrego lo único que le tengo que decir es que está defendiendo a mi madre cuando ella se ríe de la relación que tuvo con Bigote. Lo ha dicho muchas veces: lo hizo con un objetivo y no creo que le guste a Carmen", ha dicho muy contundente el hijo del domador. Tras estas afirmaciones, Ángel relató que no entendía entonces el motivo por el cual ella apoyaba a la vedette.

Bárbara Rey se refugia en su hija Sofía Cristo

La noche del viernes, la situación de toda la familia Cristo Rey estuvo marcada por la tensión. Según ha confesado Ángel Jr., cuando su madre se enteraba de que iba a contar todo lo que sabía, hacía todo lo que ha estado en su mano para intentar desacreditar su versión de los hechos: "Mi madre ha intentado paralizar esta entrevista. Ha enviado varios burofaxes, ha hablado con toda la gente que conoce, ha manipulado la información que le ha dado la gente, personas que confían en ella y que creen a ciegas lo que dice. Han intentado desacreditar mi verdad, mi vida. Yo no vengo a nada más que a contar mi vida y no la de nadie. Solo lo que yo he vivido. Han intentado parar todo esto vertiendo información manipulada para que no me sentara aquí", decía en su entrevista.

Recordamos las últimas veces que vimos juntos y felices a Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr.

Mientras su hijo estaba sentado en el plató del programa de Telecinco, la artista optaba por refugiarse en su hija Sofía Cristo y en una amiga. Ambas salieron de su hogar para disfrutar de una cena en un restaurante. La DJ ha sido la encargada de compartir con sus más de 300.000 seguidores este momento, publicando una fotografía en la que se las puede ver a las tres, muy sonrientes y con una actitud muy relajada, tras haber disfrutado de unos platos que aún continuaban en la mesa. La instantánea la acompañaba con la frase: "Celebrando la vida".

