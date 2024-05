Rocío Madrid carga contra la dirección de 'Supervivientes' y manda un contundente mensaje a sus compañeros de 'reality'

Rocío Madrid ha roto su silenci y ha estallado contra la organización de Supervivientes 2024. Ha emitido un tajante comunicado a través de su perfil público para explicar cómo vivió ella su paso por el programa asegurando que está "profundamente arrepentida de haber participado en el concurso y que los participantes son objeto de manipulación por parte de la organización".

La artista y presentadora ha narrado que "se sintió víctima de bullying en la isla por culpa de las manipulaciones por parte de la dirección de Supervivientes". Unas declaraciones que vienen después de que Kiko Matamoros contase en Ni que fuéramos, la información que Lorena Morlote le había trasladado: "Cuando llega Rocío Madrid a Playa Limbo, lo que dice Lorena es que llega el director y les dice: Oye, los tres a por esta".

Una situación, en la que según ha explicado la concursante, sufrió mucho: "Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero lo mismo es a nivel de significado. Quizás hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero lo mismo es a nivel de significado. Lo que más gracia me hace es que confiese una de las que se prestaron a hundirme. Somos adultos, yo no me dejo manipular, porque si a mi me dicen ataca, yo no ataco. No hay dinero en el mundo que justifique semejante daño. Allá cada uno con su conciencia. Tanto los que dirigen como sus marionetas".

Pero eso no es todo, porque ha continuado explicando que si pudiera retroceder en el tiempo, no volvería a Supervivientes: "Estoy muy arrepentida de haber formado parte de esto. Aquí juega constantemente una línea muy delgada que puede llegar a ser peligrosa para la salud emocional de un ser humano. Quise salir rápido de allí, en cuanto vi la realidad. Para mí hay cosas que el dinero no paga, pero por desgracia, si hay personas que se dejan comprar para dañar a otras. Dicen que están trabajando, ¿qué?. Para mí no todo vale y por eso me expulsaron la primera".

La primera expulsada del concurso ha querido zanjar el tema refiriéndose a la que fuera su compañera de concurso, Lorena Morlote: "Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se prestaron a hundirme". Unas palabras que hacen referencia a la revelación de Kiko Matamoros en la que aseguraba que "el director del programa en Honduras había ordenado personalmente a los concursantes que atacaran más a Madrid, alegando que era parte de la creación de contenidos para el programa".

La actual vida de Rocío: casada y madre de dos niñas

Rocío Madrid se casó en el 2005 con el exjugador de fútbol Ángel Morales Cuerva, que militó en las filas del Español, y la pareja tiene dos hijas, Candela, de 17 años, y Triana, de 13; con las que intenta pasar el máximo tiempo posible. Ahora contará con el apoyo de los suyos en la aventura hondureña de los Cayos Cochinos, donde tendrá que lidiar con el hambre, los bichos y la convivencia con el resto de concursantes.