Recordamos a Rocío Madrid, la carismática colaboradora de ‘Crónicas Marcianas’ que aterriza en ‘Supervivientes’

Rocío Madrid es la décima concursante oficial de la nueva edición de Supervivientes. La comunicadora fue uno de los rostros más populares de la televisión en España a principios de la década de los 2000. Su trabajo como colaboradora de Crónicas Marcianas, capitaneado por Xavier Sardá entre 1997 y 2005, la convirtió en uno de los rostros más reconocibles en la pequeña pantalla. Con una personalidad arrolladora, la naturalidad de la malagueña conquistó a la audiencia. Desde entonces, Rocío se ha ganado la vida en el mundo de la interpretación, su gran pasión.

Rocío Madrid regresa a la televisión como concursante de un 'talent show'

Nacida en Málaga, estudió Arte Dramático y consiguió sus primeros papeles como actriz de televisión en las series Querido maestro y Compañeros en 1998. Después pasó por 7 vidas, Fuera de control y El Ministerio del Tiempo, entre otras. La intérprete dio vida a Mariana en Amar es para siempre. Uno de sus últimos proyectos de ficción en la pequeña pantalla fue Desconocidas, de Canal Sur.

También hemos podido ver a la andaluza sobre las tablas del teatro con producciones como Lo nuestro estaba cantado, Los monólogos de la vagina y Marta tiene un marcapasos. Trabajó como reportera en Operación Triunfo y también presentó ¿Qué apostamos? junto a Carlos Lozano. Además, participó en concursos como Expedición imposible, Me lo dices o me lo cantas, Tu cara me suena y Esta noche gano yo.

Casada y madre de dos niñas

Rocío Madrid se casó en el 2005 con el exjugador de fútbol Ángel Morales Cuerva, que militó en las filas del Español, y la pareja tiene dos hijas, Candela, de 17 años, y Triana, de 13; con las que intenta pasar el máximo tiempo posible. Ahora contará con el apoyo de los suyos en la aventura hondureña de los Cayos Cochinos, donde tendrá que lidiar con el hambre, los bichos y la convivencia con el resto de concursantes.