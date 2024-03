Rocío Madrid, segunda concursante expulsada de 'Supervivientes'

La audiencia de Supervivientes ha decidido que Rocío Madrid sea la segunda desterrada del concurso. La actriz convivirá con Lorena Morlote, primera eliminada, hasta el domingo cuando la audiencia decidirá cuál de las dos abandona el programa definitivamente. No estarán solas pues por ahora Kiko Jiménez y Laura Matamoros, que se incorporaron a última hora al concurso, también están en la zona de los desterrados. Ángel Cristo, Miri y Rocío Madrid se enfrentaban a las votaciones de la audiencia, que decidió salvar al hijo de Bárbara Rey. Ángel, que ha tenido ya duros conflictos con algunos de sus compañeros como Carmen Borrego, fue salvado en primer lugar y luego le siguió Miri.

"Me da pena por un lado y por otro no, porque es cierto que me he sentido bastante desubicada aquí, he estado bastante fastidiada a nivel personal, siento que he conocido más a un grupo que a otro, pero lo suficiente para que se queden conmigo para siempre algunos" dijo Rocío mientras Arkano, que ha forjado una cercana amistad con ella, no podía evitar las lágrimas. Más fría fue la despedida con Aurah Ruiz, con quien la convivencia fue complicada, como aseguró Rocío. "Yo lo estaba llevando regular así que esto es casi una bendición. Lo peor ha sido la convivencia con Aurah, porque me he visto jugando en un campo que soy inexperta, y sé que estoy aquí por ser patosa y caer en sus provocaciones". A su llegada a playa limbo ya como expulsada se mostraba contenta. "¡Qué fantasía!" dijo.

La salida de Rocío dejaba a los equipos desequilibrados para hacer las pruebas, algo que notaron los concursantes y por lo que protestaron. Tras las quejas de los concursantes, Laura Madrueño anunciaba que habría cambios. "Hemos tomado una decisión sin precedentes, que puede cambiar el rumbo de todo, porque los equipos están descompensados y esta noche los cambiamos de forma justa, equitativa y equilibrada" dijo. Se formaron así nuevos grupos: el equipo rojo queda formado con Claudia, Torres, Aurah, Arancha del Sol, Mario, Pedro Aguado, Arkano y Carmen Borrego; y el azul, por Gorka, Miri, Blanca, Rocío Madrid, Ángel, Javier Ungría y Kike Calleja.

Después de formar los nuevos grupos se celebró la prueba de líder que alzó a Miri (estuvo colgada durante 9 minutos en un duelo con Gorka) y a Torres. Uno de los grupos nominó a Kike y el líder a Ángel, mientras que el otro nominó a Aurah y el líder a Arancha. Quedan así Kike, Ángel, Aurah y Arancha en la lista para que el público vote al próximo desterrado. Se conocerá además la próxima semana el nombre del nuevo concursante que se unirá al reality tras la salida forzosa de Zayra Gutiérrez debido al problema que tiene en la espalda.

A punto de abandonar estuvo además Carmen Borrego que ha sufrido de serios problemas de estómago y mareos desde que llegó a la isla. La hermana de Terelu Campos de hecho anunció que se iba después de varios días de malestar y, aunque se marchó de la isla, minutos después regresó. Dijo entonces que un médico la había examinado por lo que estaba más tranquila. Sin embargo no ha mejorado y tampoco quiso participar en la última prueba para elegir al líder debido a un problema de vértigo.