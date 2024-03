Zayra y Carmen Borrego abandonan 'Supervivientes'

Muchas emociones han sacudido la playa de Supervivientes esta semana. Los concursantes se enfrentan a las primeras privaciones y las condiciones en las que tienen que sobrevivir ya les están pasando factura, hasta el punto de que se han producido los primeros abandonos. La primera en coger un avión para trasladarse a España será Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, que, después de una semana en observación, no ha recibido el visto bueno de los médicos para continuar la aventura. Era Sandra Barneda quien daba la noticia a la concursante que no podía contener su disgusto. "Yo tenía en mente dar todo de mí, me fastidia muchísimo porque era un reto personal" repetía entre lágrimas.

El parte médico señala que tiene una lesión en la espalda que le impide hacer vida normal. "La concursante presenta un cuadro de intensa lumbalgia irradiada al glúteo derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas. La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España". Para darle ánimos, su madre Arantxa de Benito conectó con ella por teléfono.

"Estábamos todos aquí apoyándote para que te recuperaras. Pero no tenía que ser ahora. Recuerda que siempre lo que sucede conviene, así que ahora a recuperarte". Su novio Miki Mejías aseguraba que tenía que recuperarse en casa y que ya llegará el momento de vivir más experiencias como esta. La concursante comentó que, si el programa le da una segunda oportunidad volverá a intentarlo. "Os juro que el año que viene estoy aquí y si mi pareja quiere, estamos los dos" comentó ante la risa de su novio.

Tampoco lo está pasando bien Carmen Borrego, pues además de tener algunas diferencias con sus compañeros (sobre todo con Ángel Cristo), las condiciones en las que tiene que sobrevivir la superan. Su equipo perdió una de las pruebas y fue trasladado a playa Condena, donde no hay fuego y las condiciones son peores. Esto provocó que se derrumbara. "Yo me voy esta noche" dijo sin poder evitar las lágrimas. "No puedo más, por favor, sacadme de aquí". Estaba tan convencida que activó el protocolo de abandono.

"Me parece lo más honrado por mi parte, me enseñaron a no hacerlo mal. No tengo fuerzas, estoy mareada" explicó, detallando que no puede comer ni dormir, por lo que no tiene fuerzas para continuar. Se despidió muy conmovida de sus compañeros y subió a la barca para abandonar el programa. Sin embargo para sorpresa de sus compañeros regresó al poco rato. Les contó que la había examinado el médico y que ya estaba más tranquila pues le dijo que es un problema gastrointestinal. "Está siendo muy duro, creo que hasta ahora he estado muy fuerte y lo sigo siendo mentalmente, pero estoy muy débil físicamente y llega un momento en el que cualquier cosa te parece un mundo" reconoció.

Seguirá así en el concurso en el que le está sonriendo la suerte, pues en dos de las pruebas de recompensa a las que se enfrentó estos días consiguió ganar el premio y se llevó unas gafas y un tubo para pescar. Una inyección de energía para seguir adelante sin duda.