Así han sido los saltos desde el helicóptero de los 17 concursantes de 'Supervivientes 2024'

Ya ha dado comienzo este jueves a la gran aventura de Supervivientes 2024. Un estreno muy esperado y no solo porque esta edición promete ser 'histórica', si no por el regreso triunfal de Jorge Javier Vázquez a la televisión. Después de una prolongada ausencia que se remonta a la cancelación de Cuentos chinos, el presentador ha vuelto a cautivar a su audiencia con su carisma y emotividad. Casi al comenzar la gala, los concursantes se han enfrentado al conocido reto del gran salto del helicóptero, dejando, un año más, momentos que pasarán a la historia de la televisión. Repasamos cómo han saltado cada uno de los participantes.

La primera en saltar, tranquila y sin miedo, ha sido Arancha del Sol, a quien el conductor del programa ha presentado como la gran estrella de la televisión de los años 90. Un momento entre ambos que se ha hecho viral tras las palabras de Jorge Javier Vázquez: "Yo le tengo un cariño especial a Arancha porque como yo, también salía en la tele". Tras confesar que tiene muchas ganas de abordar este reto, ha saltado al agua inaugurando así los famosos saltos.

Tras ella, la segunda en precipitarse ha sido Aurah Ruiz. La pareja del futbolista Jesé Rodríguez no podía ocultar su felicidad y en su rostro se dibuja una enorme sonrisa. Jorge Javier le ha confesado que está muy feliz de verla, ya que la vio crecer en Gran Hermano y ella ha revelado que 'está felizmente casada y enamorada de la vida'. Junto a Aurah en el helicóptero, estaba Pedro García Aguado, con quien el presentador ha revelado que tiene "un conflicto por resolver". Ha sido el tercer concursante y último del primer helicóptero en lanzarse a las cristalinas aguas.

A continuación ha llegado el turno de Rocío Madrid, Kike Calleja y Zayra Gutiérrez. La primera en lanzarse de este trío ha sido la que fuera colaboradora de Crónicas Marcianas, que incluso ha pedido que subiesen el helicóptero para saltar desde una mayor altura. Una situación que no ha podido ser porque tal y como ha contado Jorge Javier, el viento era muy fuerte en la isla y podía poner en peligro el autogiro.

Posteriormente, el presentador ha saludado a Kike Calleja, el que fuera su compañero de programa televisivo y por último, Zayra Gutiérrez, que ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la noche, preguntándose, "¿qué necesidad tengo yo de estar aquí?". Una cuestión que ha aclarado su marido porque ha contado que la hija de Guti "se marea muchísimo en los aviones".

Blanca Machón ha llegado en el autogiro junto a Miri y Arkano. La campeona de windsurf, entre risas, ha contado que los vehículos "sin puertas no me gustan mucho". Tras ella y sin pensárselo dos veces, Miri ha saltado. La cocinera confesaba que no tenía miedo pero sí nervios al enfrentarse al salto.

Por último, con un romántico gesto hacia Jorge Javier Vázquez, ya ha acudido con un cojín con la cara del presentador, el cantante de rap se ha lanzado al agua "muerto de miedo". Eso sí, antes de ello le ha dedicado un divertido rap al presentador de televisión: "Supervivientes me da la bienvenida, Jorge empieza el viaje de nuestra vida".

Estos divertidísimos saltos siempre dejan grandes anécdotas para el recuerdo, en este caso fue Carmen Borrego la gran protagonista de la noche. La colaboradora de televisión, que iba en el helicóptero con el hijo de Bárbara Rey que saltó antes que ella, estuvo toda la noche interviniendo en el programa junto a Jorge Javier porque le daba miedo subirse al autogiro. A pesar de ello, ha vencido a su gran temor y la hija de la eterna María Teresa Campos ha saltado fuera de la zona de salto: "Es el momento de más miedo de toda mi vida", ha confesado muy nerviosa.

Ante la pregunta de Jorge Javier de cómo viviría su madre María Teresa Campos, ha contestado muy emocionada que "su madre tendría mucho miedo, pero le gustaría que fuese valiente como lo voy a ser esta noche". Tras estas preciosas palabras, ha terminado de autoconvencerse y le ha dedicado esta experiencia a seres queridos: "Le dedico el salto a toda mi familia: a mis hijos, a mi hermana Terelu, a mi sobrina y a mi marido, que es el amor de mi vida", entonaba la superviviente justo antes de ponerse de pie y lanzarse al agua para emprender esta aventura en la que asegura que va a darlo todo.

El siguiente trío que llegaba a la isla estaba formado por Gorka, que ha anunciado que ya ha practicado la supervivencia en su vida y ha saltado como si se tratara de una piscina; Javier Ungría que no se lo ha pensado dos veces y se ha lanzado del helicóptero con un salto picado impecable, y Lorena Morlote, muy preocupada por sus glúteos, la peluquera ha saltado desde una de las alturas más bajitas de este año, pero muy correcto

Los últimos en aparecer en Cayo Cochino son la pareja formada por Mario González y Claudia Martínez, que han llegado junto a Rubén Torres. El que fuera concursante de La isla de las tentaciones y su novia han contado que esta "isla es un poco más complicada" pero que viene preparados y con ganas de darlo todo. Le han dedicado el salto al hijo de él y a los padres de la influencer. Posteriormente, tras ellos, Rubén Torres. Con muchas ganas y sin parar de sonreír, el bombero se ha lanzado sin pensar del helicóptero con un salto casi perfecto.