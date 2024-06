Rocío Madrid responde a los rumores de veto en 'Supervivientes' tras sus duras palabras contra el 'reality'

Rocío Madrid dedicó unas duras palabras contra la organización de Supervivientes, asegurando que "está arrepentida de haber participado en el concurso pues los concursantes son objeto de manipulación por parte de la organización". Desde que saliera del reality, no ha aparecido la superviviente en las galas, lo que ha suscitado rumores de que quizá hubiera sufrido algún veto. Sin embargo, ella misma se ha encargado de responder a las especulaciones a través de un nuevo comunicado en sus perfiles, en el que explica los motivos de su ausencia en los directos.

"Para zanjar ya este tema. Primero, no estoy vetada en ningún sitio. Segundo, no borré las historias. Estas duraron las 24 horas que duran siempre. Tercero, no voy a las galas porque emocionalmente no puedo. Me estoy cuidando y protegiendo. Nada ni nadie es más importante para mí que yo misma y mi salud mental". Su mensaje finaliza con unas palabras dedicadas a la organización del concurso. "Les deseo lo mejor a todo el equipo, aunque mantenga firmemente mi opinión y no quiera (o pueda) seguir vinculada con ellos" señala, asegurando que quiere poner fin con este mensaje a cualquier polémica.

La artista y presentadora, que fue la segunda en abandonar Honduras, aseguró semanas después que "se sintió víctima de bullying en la isla por culpa de las manipulaciones por parte de la dirección de Supervivientes". En el programa Ni que fuéramos, Kiko Matamoros había contado que Lorena Morlote le había dicho que cuando Rocío llegó a la playa, el director les dijo que "fueran a por ella". En este sentido, Rocío se confesaba sorprendida y comentaba que "yo no me dejo manipular"."Si a mí me dicen ataca, yo no ataco. No hay dinero en el mundo que justifique semejante daño. Allá cada uno con su conciencia. Tanto los que dirigen como sus marionetas" explicó.

El concurso sigue adelante en busca de su ganador. De esta posibilidad ha quedado definitivamente excluido Kiko Jiménez, último expulsado y que abandonará definitivamente la isla tras perder el duelo con Blanca Manchón. Debido a la salida disciplinaria de Ángel Cristo, Blanca y Kiko quedaban por segunda vez en manos de los espectadores que decidieron que fuera Kiko el que abandonara la isla. Entre lágrimas se despedía el concursante. "Es muy duro. Pero cuanto más duro es más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía a verme aquí. Ha sido increíble". El regreso de Blanca Manchón dejaba a sus compañeros muy sorprendidos y preguntándose cuánto tiempo más iban a recibir estas vueltas inesperadas.