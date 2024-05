El motivo del descomunal enfado de Kiko Jiménez, último expulsado de 'Supervivientes' El programa guardaba una sorpresa de última hora que no ha agradado nada al concursante

Kiko Jiménez ha vivido una de sus peores noches en Honduras tras perder el cara a cara con Marieta y convertirse en el último expulsado de Supervivientes. Las emociones y la tensión han podido con el concursante que se enfadó muchísimo y mostró su indignación al enterarse que tras la decisión de la audiencia de salvar a Marieta y Aurah Ruiz lo enfrentó a una nueva votación exprés contra Blanca Manchón para disputar el lugar que dejó vacío el expulsado por la organización, Ángel Cristo. Unos cambios de última hora por parte del programa que descolocaron a Kiko. Con la idea de coger el avión rumbo a España, esta sorpresa y otra más que le esperaba le dejaron con un mal sabor de boca.

Momentos de tensión

Durante las transmisiones en directo Kiko no puedo evitar las lágrimas y el terrible desazón que sentía al tener que separse de su gran amiga Marieta, su gran apoyo en la isla: “Venga, dime qué hago aquí. ¿Cuál es el siguiente paso?”, le preguntaba visiblemete molesto a Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa. El mal gesto de su cara no era por otra razón que por la de tener que competir nuevamente en una votación exprés contra Blanca Manchón: “Yo me debo a la audiencia, al programa, a mi madre y a mi novia”, expresó Kiko, muy contrariado por la situación.

El encuentro sorpresa con su suegra

Pero el malestar de Kiko pasó a segundo plano al enterarse del encuentro sorpresa de su suegra Maite Galdeano con Rubén Torres en la playa vecina, quien se encontraba realizando un masaje al concursante y pasará la noche junto a él. Pero los espectadores no olvidan, ya que finalmente los resultados de las votaciones no se han conocido y las especulaciones no han tardado en surgir. En redes se preguntan los seguidores del programa si ha sido debido a la falta de tiempo o al enfado del andaluz.

Mientras tanto, la decisión sobre si Kiko Jiménez o Blanca Manchón recuperan su plaza y ocupan el lugar dejado por Ángel Cristo se conocerá en el próximo debate con Sandra Barneda. Aunque tampoco se ha comunicado a la audiencia si ambos convivirán juntos una semana más o cuál será la dinámica a seguir.