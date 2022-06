El susto de Kiko Jiménez tras ser ingresado de urgencia en el hospital: 'Casi no lo cuento'

Kiko Jiménez ha vivido una de sus peores experiencias. El joven colaborador acabó en el hospital de urgencias en la madrugada del sábado 11 de junio a causa de "un fuerte dolor", tal y como explicaba el propio afectado. Aunque ya ha recibido el alta hospitalaria, y se encuentra en casa, el novio de Sofía Suescun aún tiene el susto en el cuerpo al igual que su pareja: "Casi no lo cuento. Gracias por preocuparos, ha quedado en un susto", escribía el colaborador en su perfil público. La ganadora de Gran Hermano se adelantaba a su novio y hacía pública la noticia, relatando cómo se había enterado y actualizando el estado de salud de Kiko.

La hospitalización del colaborador ha generado un gran revuelo entre todos sus seguidores, por lo que ha dado el paso de contar lo que le había ocurrido. Todo sucedió cuando estaba durmiendo en su nueva casa. Horas antes, el colaborador había celebrado y disfrutado del reencuentro con su familia, tras más de dos años sin verles tal y como él mismo indicó: "Nos fuimos a dormir a las 2, sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que, seguramente, fue provocado por la emoción y los nervios, no podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento". "Es muy duro solo el recordarlo, gracias por la preocupación, ha quedado en un susto", continuaba explicando. Kiko aprovechaba el mismo mensaje para agradecer el trabajo de los médicos por la rapidez a la hora de atenderle: "Gracias a los sanitarios de El Escorial que vinieron lo antes posible y me atendieron muy bien".

Pero antes de que el propio Kiko explicase lo que le había sucedido, era Sofía Suescun la que tranquilizaba a los seguidores y actualizaba el estado de su novio, a través de una tierna imagen en la que aparecía ella besando la frente del colaborador: "Keep Calm (mantened la calma). Ya está bien, lo peor ha sido el susto porque le han hecho miles de pruebas y todo está ok, creen que ha sido algo emocional/ansiedad", detallaba la hija de Maite Galdeano. "Yo creo que se le ha acumulado todo (estuvo toda la mañana con jaleo, luego llegó su familia que llevaba mucho tiempo sin ver, se tuvo que ir corriendo de la tele... y pues la cabeza le ha jugado una mala pasada", continuaba explicando la exconcursante de Gran Hermano. "Y a todo esto yo con el móvil en modo avión sin enterarme de nada, vaya casi me quedo sin novio. Han venido dos ambulancias y todo porque él sentía que se moría, sin poder respirar, mira me da algo si veo esa situación", terminaba de contar Sofía tras lo sucedido, transmitiendo angustia en sus palabras y lo mal que lo había pasado durante el ingreso de Kiko Jiménez.

La hija de Maite Galdeano se despertó esa misma mañana con un mensaje de su suegra Carmina avisándole de lo que le había ocurrido a Kiko: "Sofía estamos en el hospital. Le están haciendo pruebas a Kiko. Llámame cuando puedas. Ha tenido ahogo y no podía respirar. Hemos llamado a la ambulancia", unas palabras de la madre del colaborador que preocuparon a Sofía, aunque ella intentó calmarla al decirle que estaba en las mejores manos. Sin embargo, la novia de Jiménez ha expresado la intranquilidad que sentía por lo que estaba sucediendo: "Con este mensaje me he despertado esta mañana. A mí sí que casi me da algo". Afortunadamente todo ha quedado en un susto y Kiko Jiménez ya se encuentra recuperándose en casa.