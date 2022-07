Alejandro Nieto: conoce todos los detalles del míster España que ha ganado 'Supervivientes'

Alejandro Nieto, que ha sido proclamado ganador de Supervivientes 2022, nació en 1991 en El Puerto de Santa María (Cádiz), aunque no fue hasta 2015 cuando empezó a tener contacto con el mundo de la televisión. En ese mismo año, el gaditano se alzó como vencedor en el certamen de Míster España (representando a La Rioja), convirtiéndose en el hombre más guapo de nuestro país. Gracias a aquel triunfo, el modelo tenía la oportunidad de competir en el certamen de míster Universo, pero para poder concursar es requisito no tener hijos y él ya era padre. "Es un niño precioso, fuerte y luchador", confesó Alejandro en una entrevista a ¡HOLA!, donde además expresó que tener un niño es lo más grande que puede pasar en la vida. "Por supuesto que cambiaron mis prioridades, pero no solo eso, también mis responsabilidades y mi manera de verlo todo", añadió Nieto.

A pesar de que no pudiera ir a Filipinas a la final del certamen internacional por tener un hijo, el título de belleza español le abrió muchas puertas en la pequeña pantalla. Militante del Real Betis Balompié en Sevilla (equipo con el que intentó labrarse un futuro como futbolista), Alejandro estudió un FP de Electricidad para trabajar junto a su padre, electricista de profesión, pero finalmente se dio a conocer a los espectadores gracias a su participación en Gran Hermano VIP 4, donde se hizo muy amigo de Javier Tudela, de Francisco Nicolás y de Laura M.Flores, con la que se llegó a rumorear que tenía más que una buena relación. La modelo es hija de su compañero de edición de Supervivientes, Kiko Matamoros. Tras varias semanas de convivencia (en las que su actitud desafiante y altiva le crearon una mala imagen) y a punto de llegar a la final, el modelo decidió abandonar por un problema de salud de su hijo (nunca ha querido contar cuál es), motivo por el que no pudo optar al premio del reality.

Después de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, Alejandro estuvo una larga temporada sin aparecer por los programas de televisión para centrarse en la salud de su niño y estar con su familia, pero tras conocer a su nuevo amor, Tania Medina, lo dejó todo para irse con ella a Canarias, donde estuvo trabajando como dependiente en una óptica. Durante su estancia en las islas, Alejandro además denunció en alguna ocasión la falta de información que tenía de su pequeño y entre lágrimas explicó a todos sus seguidores que no sabía nada de él por culpa de la mala relación que tenía con la madre. Tras aquello, Nieto regresó a Mediaset de la mano de La isla de las tentaciones, donde quiso poner a prueba el amor por su novia. Allí, el concursante mostró sus inseguridades y celos, lo que provocó que su historia de amor tuviera un descanso.

Después de varias semanas de convivencia con varios solteros en República Dominicana, Tania decidió marcharse sola del reality por los continuos celos y malas contestaciones del modelo, pero pocos meses después decidieron darse una segunda oportunidad. Pero no solo eso, a los meses de terminar La isla de las tentaciones, juntos volvieron a Supervivientes, aunque participaron por separado. Con una trayectoria de continuas discusiones y declaraciones a veces fuera de lugar, el míster España fue aprendiendo poco a poco y cambiando su actitud hasta convencer a la audiencia de que era el único ganador posible de esta edición.