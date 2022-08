Omar Sánchez acude a urgencias tras su reencuentro con Anabel Pantoja

Hace unos días que Omar Sánchez y Anabel Pantoja protagonizaron uno de los reencuentros más esperados de la televisión. La influencer, que acababa de llegar de Supervivientes, y el windsurfista volvieron a cruzar sus caminos tres meses después de anunciar su ruptura y lo hacían sin poder contener las lágrimas, recordando a través de varios vídeos todo lo que habían vivido juntos. Así, después del intenso y emotivo momento en Déjate querer, el deportista ha tenido un problema de salud que le ha obligado a acudir a las urgencias de un hospital de Gran Canaria: "Terminar un domingo así... 38 de fiebre y haciéndome pruebas", ha escrito el también exsuperviviente junto a una fotografía en la que sale su brazo con una vía puesta con medicación en el centro de salud.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Anabel Pantoja se derrumba y abandona el plató de 'Déjate querer' antes de reencontrarse con Omar Sánchez

Descartando que fuera Covid-19 después de que le hicieran las respectivas pruebas pertinentes, Omar ha asegurado en el nuevo programa de los fines de semana de Telecinco que no se encontraba muy bien y que tras los resultados le habían dicho que tenía "bronquitis". "Ahora estoy un poco mejor. Me toca unos días de reposo y luego a casa. Pensaban que me iban a dejar ingresado más porque al creer que era coronavirus y tener así los bronquios pues tenía que quedarme. Lo bueno es que no he dado positivo", ha dicho Sánchez, asegurando que entre todas las personas que se han puesto en contacto con él para preocuparse por su estado de salud estaba Anabel.

Omar además ha asegurado que el reencuencuentro con su todavía mujer fue todo lo que se vio, un momento muy emotivo del que prefería no seguir hablando porque tiene que recuperarse. "La verdad es que salimos contentos los dos. Pero sí, muy emocionante", ha dicho el deportista, aclarando que no sabe si con el tiempo podrá tener una relación de amistad con la influencer y que todo depende de cómo vayan pasando las cosas a lo largo de los meses. "Es algo privado para mí y ya se verá. Os dejo que viene el médico a traerme los informes", ha añadido para despedirse, dando las gracias y confensando lo orgulloso que está de tener a Marta López y a Alexia Rivas entre sus mejores amistades.

VER GALERÍA

El esperado reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Gran Canaria tras su separación

Tras las imágenes del reencueentro entre la expareja, Yulen Pereira, el nuevo amor de Anabel Pantoja, ha reaccionado asegurando que es una situación entendible después de su novia y su todavía marido hayan pasado tanto tiempo juntos. "He visto a dos personas que estaban enamoradas y que han tenido cosas muy bonitas. No he visto el programa entero, pero es lógico y respetable que ella tenga que hablar las cosas", ha dicho el esgrimista en el último programa de Supervivientes.