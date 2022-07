Víctor Janeiro y Beatriz Trapote hablan con amargura de las dificultades que atravesaron para ser padres

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote siempre se han considerado un matrimonio muy unido y lo han vuelto a demostrar. En sus 15 años de relación, los dos han estado juntos tanto en los momentos felices, como en los más complicados. A la hora de repasar su historia de amor y el nacimiento de sus tres hijos -Víctor, de 6 años, Oliver, de 3, y Brenda, de 1-, la pareja se ha sincerado como nunca sobre las dificultades que tuvieron a la hora de ser padres y del proceso de fertilización al que se tuvieron que someter para tenerlos.

"Ha sido muy duro y más cuando te planteas ser mamá, llegas a la consulta y te dicen que no es posible de forma natural. No llega. Las mujeres nos ponemos un poco agobiantes en ese sentido. Ves embarazadas por todos lados y tú lo deseas, tienes ese sueño. Entonces es duro", confesaba Beatriz a Toñi Moreno en Déjate querer, explicando cómo fueron sus primeras sensaciones cuando se planteó la maternidad. La pareja ha hablado abiertamente de sus problemas y desde el principio ella quiso tratar el tema con normalidad a través de su perfil público: "Hoy por hoy me alegro de haberlo contado. Fue algo fortuito. Yo no quería contarlo. Quería mantenerlo en la intimidad, pero surgió", comentaba Trapote.

Durante la conversación, Beatriz ha confesado qué fue lo más complicado para ella en esos momentos: "Lo más duro es hacer la transferencia y esa lenta espera y que te den un negativo. Luego tienes que volver a intentarlo. Yo he tenido cinco estimulaciones y nueve in vitro para conseguir tres niños. Hoy lo pienso y volvería a hacerlo, me siento muy orgullosa. He ayudado y sigo ayudando. Ayudar a la gente, a las parejas y que la gente lo vea como algo normal. Son hijos iguales. Quiero el día de mañana poder contarle a mis hijos lo mismo", se sinceraba la mujer de Janeiro. Por su parte, Víctor Janeiro no se planteaba en su momento llegar a ser familia numerosa. "Tres hijos. Nunca me imaginaba que iba a tener tres niños. A lo mejor uno por probar, pero cuando me he dado cuenta, mira dónde estoy metido", bromeaba el diestro. "Hoy día es muy natural. He visto la cantidad de gente que pasa por esos actos y creo que es lo más natural y hay que llevarlo con orgullo", aseguraba el padre de los tres pequeños.

El pasado mes de marzo la familia numerosa celebraba el primer añito de su tercera hija y hasta ellos se sorprendían de estar festejándolo: "Parece mentira... ese postparto que se alargaba mes a mes y no llegaba nunca a su fin; esos primeros meses de adaptación en los que los hermanos mayores aún no entendían eso de 'ser familia numerosa' y que Brenda había llegado a casa para quedarse", escribía Beatriz Trapote en su perfil público. Fue en 2021 cuando la pareja presentó a la nueva integrante de los Janeiro: "Soy el sueño cumplido de mamá y papá". Un nacimiento que no hacía otra cosa que ampliar la familia, siendo una bendición para Víctor y Beatriz tras el "largo y duro" parto de la primera niña para ellos.

