Víctor Janeiro y Beatriz Trapote celebran emocionados el primer cumpleaños de su hija Brenda, su 'sueño cumplido' Organizaron una divertida fiesta con amigos en la que no faltaron globos y tarta

Soy el sueño cumplido de mamá y papá". Así es como Víctor Janeiro y Beatriz Trapote presentaron a su hija cuando nació el 10 de marzo de 2021. La pareja ya tenía dos niños (Víctor, de seis años, y Oliver, de tres), por eso la llegada de Brenda fue una bendición para ellos y, además, les convirtió en familia numerosa. El diestro y la periodista no pueden estar más felices y esta semana han celebrado por todo lo alto que hace un año que su hija vino al mundo. "Parece mentira... ese postparto que se alargaba mes a mes y no llegaba nunca a su fin; esos primeros meses de adaptación en los que los hermanos mayores aún no entendían eso de "ser familia numerosa" y que Brenda había llegado a casa para quedarse", ha escrito la orgullosa mamá en su cuenta personal junto a varias fotos y vídeos de la fiesta que organizaron.

Beatriz confiesa que "la mayoría de las veces la llegada de un bebé es una maravillosa bendición acompañada de una alocada adaptación y aceptación" y que, una vez superado el primer año, "parece que todo va fluyendo más a su ritmo". "Ahora llegarán otros cambios y otras situaciones a resolver que como padres tendremos que hacer frente. Pero, eso sí, este año... ¡nos ha servido de mucho!", asegura la periodista, que ha querido dar las gracias al 2021 "por darnos 'otro gran tesoro' en nuestra familia y, gracias 2022 por permitir celebrarlo rodeados de nuestra gente". La mujer de Víctor Janeiro también ha aprovechado para pedir un deseo: "Que la pandemia y la guerra dejen paso a un año con miras al horizonte".

Para que fuera un día inolvidable para todos, organizaron una fiesta en la que estuvieron acompañados por algunos amigos y familiares, como Carmen Bazán, que no quiso perderse el cumpleaños de su nieta. La pequeña Brenda se lo pasó en grande con sus hermanos en el parque de bolas, jugando con unas minimotos, casitas... e incluso una divertida sesión de belleza. Además, no faltaron los globos y una riquísima tarta de cumpleaños para que soplara las velas con la ayuda de Víctor y Oliver, que protagonizaron imágenes de lo más entrañables.

El diestro y la periodista decidieron llamarla Brenda por un importante motivo. Ya en octubre, durante la apertura de una heladería que abrieron, Beatriz explicaba que habían elegido ese nombre porque empieza por la letra B, al igual que el suyo. Pero lo que más les gustó fue que significa valiente, una gran luchadora, adjetivos que esperan que la caratericen según vaya creciendo. "Quiero que sea luchadora y que triunfe en la vida", deseaba la feliz mamá antes de tener a su pequeña entre sus brazos.

Un nuevo bebé en la familia

Muy pronto, los Janeiro darán la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Jesulín y su mujer, María José Campanario, van a convertirse en padres por tercera vez, tal y como anunciaron en diciembre en las páginas de ¡HOLA!. "Ha sido totalmente inesperado, pero una bendición. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo", nos confesó la odontóloga, mientras que su marido añadió: "Ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14". "Ozú, para eso no te prepara nadie...", nos dijo con su gracia andaluza.

