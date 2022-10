El motivo por el que Carmen Bazán regresa a la televisión tras casi diez años de ausencia

Carmen Bazán se ha mantenido alejada del foco mediático durante los últimos nueve años, pero un motivo muy especial le ha llevado a ponerse delante de las cámaras de nuevo. La madre de Víctor Janeiro ha decidido dar una sorpresa a su hijo en Pesadilla en el paraíso, el programa en el que el torero está concursando desde el pasado 28 de agosto. La granja en la que conviven los concursantes está a una hora y media de la finca de Ambiciones, residencia actual de Carmen, que llevará a su hijo una de sus comidas favoritas para darle una alegría. El reencuentro será emitido en directo, uno de los momentos más esperados debido al tiempo que llevamos sin verla en televisión.

La última aparición televisiva de Carmen Bazán tuvo lugar en el año 2013, cuando se convirtió en la protagonista de ‘El reto más gordo’ de ‘Sálvame’ y además fue concursante de ‘Campamento de verano’. El juez del programa reveló que se vieron obligados a expulsar a Carmen Bazán por presiones de sus tres hijos, Jesulín, Humberto y Víctor, y así fue como se convirtió en la primera expulsada del concurso. Al parecer, Carmen no había comentado su participación en casa, y sus hijos se pusieron en marcha para sacarla de ahí lo antes posible. Es posible que los tres, preocupados por su madre, le pidieran que se alejara de los medios de comunicación durante una temporada.

Carmen Bazán decidió alejarse de los medios hace nueve años y en 2021 iba a volver a la pequeña pantalla junto a Toñi Moreno. La madre de Jesulín de Ubrique iba a ser la invitada de ‘Viva el verano’, pero finalmente canceló su participación en el programa por miedo a exponerse públicamente de nuevo. La matriarca está muy cómoda en un segundo plano pero el amor de madre hará que volvamos a verla en televisión mañana mismo. Cabe la posibilidad de que se eche atrás como ya ocurrió el año pasado, aunque el motivo actual es mucho más importante. Durante los últimos años, poco hemos sabido de la vida de Carmen Bazán, aunque la muerte de su exmarido en agosto del año 2020, la puso de relieve nuevamente.

Carmen no quiso asistir al funeral del padre de sus hijos, y en ‘Sálvame’ revelaron el motivo: "Ha preferido quedarse en casa porque piensa que en este momento ella no debe llevarse ningún tipo de protagonismo", explicaba Carlota Corredera. Aunque no estuvo presente, envió una corona de flores rojas donde podía leerse su nombre, dejando claro que sentía su pérdida a pesar no estar allí junto a sus hijos. Humberto y Carmen pusieron fin a su matrimonio en el año 2003, siendo ella quien tomó la decisión motivada por las continuas infidelidades de su entonces marido. La matriarca sufrió mucho con el proceso de divorcio, y desde entonces no ha trascendido ningún nuevo amor en su vida.