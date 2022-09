'Pesadilla en el paraíso' pone fecha a su estreno y los concursantes confiesan sus mayores miedos

Pesadilla en el paraíso, el reality que llega el próximo jueves 8 de septiembre, calienta motores. Con Lara Álvarez y Carlos Sobera como presentadores, los concursantes ya han comenzado esta aventura que empezó a ser grabada el pasado 29 de agosto sin agua corriente, luz o electricidad. Desde Gloria Camila a Mónica Hoyos han tenido que cambiar por completo su día a día para adaptarse a su nueva forma de vida en la que tendrán que trabajar muy duro. De hecho, todos los participantes han llegado ya a la granja, la ubicación que será su nuevo hogar, donde están rodeados de naturaleza y cerdos, vacas, caballos, cabras y burros. Se trata de un paraíso terrenal, alejados del mundo y de las comodidades de la gran ciudad, por lo que los más urbanitas van a pasarlo muy mal cuando mientras se adaptan. "Creo que lo que mejor voy a hacer es recoger excrementos", ha confesado la hija de Ortega Cano.

Aunque todos han llegado con una sonrisa de oreja a oreja a la granja donde deberán convivir, muchos ya han comenzado a estar horrorizados porque no hay baño, hay letrina. "Qué asco", ha dicho Steisy al ver donde van a tener que hacer sus necesidades durante esta experiencia, aunque no le ha disgustado tener que ducharse al aire libre bajo la atenta mirada de sus compañeros. Tras ver las primeras estancias de su nuevo hogar, muchos de los concursantes además han confesado algunos de los mayores miedos a los que se van a enfrentar en Pesadilla en el paraíso. Mientras que Omar Sánchez ha dicho que tiene terror "a las cucarachas" y Víctor Janeiro "a la oscuridad", la influencer Marina Ruiz ha revelado que lo peor va a llevar es que "no hay electricidad ni plancha para el pelo".

Además, algunos como Mónica Hoyos se han mostrado muy positivos con su participación y han asegurado que tienen fuerza para enfrentarse a cualquier cosa, pero otros como Lucía Dominguín han confesado que lo que van a llevar muy mal son las pruebas, "su gran hándicap". "Lo peor va a llevar son los compañeros flojos y los compañeros marranos", ha añadido Steisy. Y aunque todavía quedan muchas semanas y programas por delante para saber quién se alzará con el premio final del concurso, varios concursanres saben qué harían con el dinero: "Si tengo esa suerte, el premio va para pagar a Terelu Campos", ha dicho Pipi Estrada, que finalizaría por fin la deuda que tiene con su expareja.

Con la ausencia de comodidades, los participantes deberán aprender a ser granjeros y empezar a saber que hay cosas a las que se deben acostumbrar si no quieren sufrir. De hecho, Marina Ruiz se ha pasado las primeras horas tapándose la nariz con la mano por los fuertes olores de la granja. "Huele mucho a excrementos", ha expresado Gloria Camila en su llegada al concurso de Mediaset.