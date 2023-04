El último contratiempo de salud que ha sufrido Belén Esteban en sus vacaciones

Belén Esteban ha disfrutado de unos días de vacaciones en la playa, días relajantes empañados solo por un nuevo contratiempo de salud que no ha dudado en compartir con sus incondicionales horas antes de volver al programa en el que participa, Sálvame. Resulta que, justo cuando se cumple un año después de que se rompiera la tibia y el peroné (lesión por la que tuvo que ser intervenida y de la que afortunadamente se ha ido recuperando), la de Paracuellos ha vuelto a romperse otro hueso. En este caso el de uno de los dedos del pie, casualmente de la misma pierna que tardó meses en rehabilitar. “Unos días de descanso en Alcalá (Tenerife). No os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita, pero estoy feliz” explica en un breve mensaje.

Belén ha reaparecido esta misma tarde en en el formato en el que ejerce de colaboradora y ha contado que, además de haber disfrutado de diez días de desconexión con su marido, se encuentra bien. "Quiero decir a todo el mundo que no se asuste, que lo he puesto en mi Instagram, que me he roto el cuarto dedo de mi piernecita mala saliendo de la piscina", ha comenzando relatando, al tiempo que ha explicado cómo sucedió: "Me di un golpe sin querer y me he roto el cuarto dedo, pero estoy bien. He ido ya a mi médico, me lo ha juntado, porque no tiene otra solución, y estoy perfecta", ha concluido antes de continuar con los temas de actualidad referentes al espacio televisivo.

Ha sido horas antes cuando compartía a través de su cuenta su “mala pata”, endulzándola con algunas instantáneas de esta escapada en la que se nota que ha desconectado. Con la playa de fondo y abrazando a su marido Miguel, la sonrisa de Belén es la mejor prueba del buen momento que atraviesa. A su trabajo se une una situación personal estable junto a su marido y muy orgullosa de su hija Andrea, que el próximo mes de julio cumple 24 años.

“De pronto no he encontrado la manera de decírtelo, pero quiero que sepas que mi corazón se siente muy orgulloso de ti. No te has dado cuenta, pero para mí, que seas mi hija, es el regalo más grande que Dios me pudo dar. Has sabido ir de frente a las circunstancias de la vida a pesar de todo. Si un día alguien te dicen que no lograrás lo que te propones, déjalos, tú demuéstrate lo contrario. Gracias por ser buena hija, por estar cuando te necesito. Amarte me da fuerza para seguir adelante. Te amo, hija" escribió hace unos días poniendo de fondo una canción de Justin Bieber, artista favorito de su hija.

Andrea, que se ha mantenido alejada de los focos durante toda su vida, se estaría abriendo camino como comunicadora después de completar su formación en Comunicación y Marketing empresarial en el Birmingham Metropolitan College (BMet), de Londres. El día de su graduación su madre no pudo evitar manifestar de nuevo su orgullo. “Vivimos un día inolvidable, rodeada de la familia y de todos sus compañeros. Qué orgullosos estamos de ti, hija”.

Belén Esteban regresaba el pasado mes de septiembre a la televisión tras cinco meses recuperándose de la rotura de tibia y peroné que la mantuvo alejada de la pantalla. En abril había sufrido una aparatosa caída en directo mientras emulaba una de las pruebas de Supervivientes, un desgraciado accidente tras el que tuvo que pasar por quirófano, además de seguir un largo proceso de rehabilitación para volver a caminar con normalidad.