María José Campanario y Jesulín de Ubrique dan la bienvenida a su tercer hijo en común

Después de nueve meses de espera y emoción, la felicidad de María José Campanario y Jesulín de Ubrique se ha completado con el nacimiento de su tercer hijo en común, un niño al que han llamado Humberto, según publica El Diario de Cádiz. El pequeño vino al mundo anoche en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera. Comienza así una nueva etapa para el matrimonio, para el que ampliar la familia ha sido una inmejorable sorpresa y el mejor regalo adelantado de su 20º aniversario de boda. El 27 de julio de 2002 se dieron el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Francisco de Paula, en la hacienda Benazuza de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Por tanto, en solo unos días celebrarán dos décadas de unión siendo uno más en casa. Su bebé es la mejor muestra de su unión inquebrantable y un amor incondicional que no deja de crecer.

Fue el pasado mes de diciembre cuando el torero y la odontóloga confirmaron en ¡HOLA! que su bebé venía en camino. El matrimonio explicaba que era totalmente inesperado pero lo calificaban como una bendición. Además, María José reconocía que casi se cae al suelo cuando vio el positivo ya que, aunque llevaba sensible a los olores un tiempo, no podía imaginar que era un síntoma inicial de embarazo. Por su parte, el diestro reaccionó con lágrimas de emoción al saber que iba a ser padre de nuevo y optó por no saber si venía en camino un niño o una niña ya que la ilusión es la misma y solo le importaba que venga sano. La idea de ampliar la familia se la habían planteado en varias ocasiones, pero las circunstancias han querido que sea ahora cuando su deseo se haga realidad y no pueden sentirse más plenos.

María José padece desde hace más de una década fibromialgia, una dolencia crónica por la que ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones sin perder el optimismo ni la fortaleza que la caracteriza. Dice que es consciente de que no tiene "la misma edad ni la misma salud" que cuando fue madre anteriormente y por tanto sabe que esta maternidad "no será como las otras veces". Durante la dulce espera, la odontóloga, que finalizaba el pasado verano un máster en Rehabilitación Oral Estética de Medicina y Alta Complejidad, ha optado por la discreción que mantiene habitualmente y ha disfrutado de estos meses en la intimidad junto a sus seres queridos.

Entre las escasas apariciones públicas de Campanario destaca su breve incursión televisiva en la segunda edición de El Desafío, programa que tiene entre sus concursantes al propio Jesulín, María Pombo, Raquel Sánchez Silva o Juan Betancourt, entre otros. En una de las emisiones participó e hizo una difícil prueba en la que tenía que conseguir salir de una urna llena de agua, a ciegas, y cerrada con candados. "Va todo estupendamente, gracias a Dios. Ya está prácticamente en la recta final y, bueno, es casi un niño de El Desafío", decía el diestro sobre el reto poco después, durante una visita a El Hormiguero.

Los otros miembros de la familia

No solo Jesulín y María José esperaban con ilusión al nuevo miembro de la casa, sino también el resto de familiares. El bebé crecerá rodeado del cariño de sus hermanos mayores, quienes con toda seguridad se convertirán en sus cómplices y en sus mejores ejemplos a seguir. El diestro fue padre por primera vez el 20 de julio de 1999, fecha en la que llegó al mundo Andrea, nacida de su relación con Belén Esteban. Al lado de Campanario tuvo el 18 de abril de 2003 a Julia, quien no paró de llorar de felicidad cuando supo que su madre estaba embarazada. El 7 de marzo de 2007 nació Jesús Alejandro, quien hasta ahora era el pequeño de la casa. El tercer hijo del matrimonio podrá compartir juegos con sus primos, los tres hijos de Beatriz Trapote y Victor Janeiro, con los que se lleva poco tiempo. Víctor va a hacer en diciembre siete años, Oliver cumplirá cuatro el mismo mes y la pequeña Brenda acaba de hacer uno.

