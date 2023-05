¿Cuáles son sus próximos proyectos? Belén Estaban contesta a un mes del fin de 'Sálvame'

Resta medio año para que Belén Esteban sople las velas de su 50 cumpleaños. Una cifra que celebrará por primera vez en catorce temporadas fuera de la que ha sido su casa televisiva: el plató de Sálvame. El mítico programa en el que la tertuliana afincada en Paracuellos del Jarama se consagrara como un icono de la pequeña pantalla patria llega a su fin el viernes 16 de junio. A falta de un mes exacto para que ese adiós definitivo se oficialice, la 'princesa del pueblo' ha hablado de sus planes y desafíos profesionales de cara al futuro próximo.

Con motivo del evento de presentación de su nueva línea de gazpachos y salmorejos 'Sabores de la Esteban', un proyecto en el que está muy volcada desde hace tiempo, Belén Esteban se ha sincerado sobre el inminente punto y final del histórico magacín que tantas alergías le ha dado. Visiblemente emocionada y nostálgica por lo que supone la conclusión de esta etapa, la colaboradora ha confirmado que seguirá vinculada a la televisión. "Yo la tele no la voy a dejar. Mi futuro, a parte de la tele, que no la voy a dejar porque me gusta, mi futuro es mi empresa. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele. Nos merecemos un descansillo después de tantos años", ha dicho ante los medios de comunicación y asistentes a la cita, que ha tenido lugar durante la mañana de este viernes en Madrid.

Aunque ha señalado que por el momento no puede ofrecer detalles sobre su presencia en futuros formatos, sí ha revelado con gran entusiasmo e ilusión que pronto habrá novedades: "Yo seguiré con La Fábrica de la tele. Vamos a estar juntos, pero es top secret por ahora", ha contado, al tiempo que ha subrayado que esa primicia "no me toca contarla a mí", sino a sus superiores. "Lo único que puedo decir es que tengo unos jefes que son muy creativos. Óscar y Adrián son dos cerebritos y yo seguiré con ellos", ha agregado.

Los nuevos proyectos que llevarán a Belén a seguir desarrollando su faceta televisiva estarán impulsados por La Fábrica de la Tele, la productora con la que ha trabajado durante más de una década, tal y como ha contado. Ahora, a cuatro semanas de distancia de poner el broche al espacio de Mediaset el próximo 23 de junio, coincidiendo con la fecha del fallecimiento de Mila Ximénez en 2021, desea enfocarse en aprovechar cada minuto de emisión y "disfrutarlo a muerte". "El final del programa va a ser muy especial, pero no quiero hablar del tema. Me pone muy melancólica", ha reconocido la protagonista del acto, que ha tenido que sacar un pañuelo para secar las lágrimas que brotaban de sus ojos.

"Orgullosa de trabajar en La Fábrica de la Tele y en un programa como Sálvame, que ha hecho historia en televisión. Orgullosa de todo mi equipo. Os quiero", dijo Belén a través de su perfil social tras conocerse la inesperada noticia, que afronta "con la cabeza bien alta".

Durante esta jornada, en la que gran parte del protagonismo ha estado dirigido a la promoción de los productos alimentarios de su negocio, Belén ha estado arropada por amigos y compañeros de profesión, entre los que ha sobresalido la presencia de su excompañera Carlota Corredera. "Belén es, sobre todo, buena persona y leal. Siempre está ahí, en lo bueno y en lo malo", ha confesado la que fuera directora de Sálvame, que se ha deshecho en elogios al hablar de ella: "La considero de mi familia".

Por su parte, Belén ha recordado el importante papel que la periodista gallega ha ejercido en su vida, en especial en la recuperación de sus adicciones, un rol trascendental que ha extendido a David Valldeperas y Raúl Prieto. Precisamente tanto la madre de Andrea Janeiro como Carlota estuvieron hace una semana acompañando a este último en su gran boda sevillana en la que selló su amor ante el altar con Joaquín Torres.

