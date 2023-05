Joaquín Torres se emociona al hablar de sus hijos y su exmujer tras su boda con Raúl Prieto

Belén Esteban tuvo un papel protagonista en la boda de su íntimo amigo Raúl Prieto con Joaquín Torres en Sevilla. La colaboradora de Sálvame vivió con emoción cada uno de los instantes de la ceremonia que estuvo repleta de amor y en la que el exdirector de televisión y el arquitecto sellaron su amor después de siete años de noviazgo. Días después del enlace del que actuó como su padrino en su boda, Belén Esteban se ha emocionado al hablar del gran día. Con la voz entrecortada y sin poder ocultar la emoción, expresó lo mucho que le hicieron sentir al tener un papel tan revelante en su boda a la que asistieron 300 invitados.

Raúl Prieto y Joaquín Torres se han casado en Sevilla

No solo la pareja le pidió a Belén que leyera durante la ceremonia, sino que tuvo un lugar privilegiado en la mesa de los novios y por ello se siente profundamente agradecida. "Quiero dar las gracias a Raúl y Joaquín y a sus familias. Me pidió leer en su boda y hablé desde el corazón, contó en su programa Sálvame. "No ha sido una boda de un amigo, sino de dos hermanos", añadió, mientras recordaba lo importante que es para ella Raúl Prieto y por tanto, su marido: "Me han ayudado muchísimo. Tengo dos hermanos, pero el padrino de mi boda con Miguel fue Raúl Prieto".

Terelu Campos y Belén Esteban, invitadas a la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

La colaboradora continúo desvelando algunos detalles del gran día, en el que no fató la risa, el baile y la diversión en Casa Pilatos, donde tuvo lugar la celebración. "Me sentaron en la mesa, y no por ese detalle, pero me hizo la mujer más feliz del mundo porque sé lo que soy en vuestra vida". La colaboradora que acudió a la boda con su marido Miguel Marcos guarda innumerables recuerdos del enlace, entre ellos una chapa con la imagen de los novios. "No me la van a quitar ni con aguarrás", dijo sobre esta insignia y lo mucho que ha significado para ella esta unión.

Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos

Los contrayentes tampoco olvidaron compartir sus sentimientos después de la celebración y dedicaron unas palabras a su gran amiga Belén Esteban. "Una vez más, mi querida Belén, nuestra querida Belén, nos dio una lección de generosidad y dejó muy claro en nuestro pequeño gran mundo su inmenso amor por Raúl y por lo tanto, por mi", detacó el arquitecto, que siguió relatando cómo disfrutó de uno de los días más importantes de su vida. "La noche de ayer fue un sueño hecho realidad. Vi disfrutar a Raúl de su gente, de la mía, de la nuestra. Vi cómo mi pequeño universo era pura armonía, todo encajaba. Mi familia, la suya, sus amigos, los míos… No había diferencias, todos disfrutaban al unísono. Todos eran uno, y todos gozaban porque todos nos querían sin peros, sin objeciones, sin reparos. La tolerancia, la libertad y sobre todo, el amor, fueron los protagonistas", destacó Torres.

Joaquín Torres con sus hijos Manuel y Álvaro el día de su boda con Raúl Prieto

Joaquín Torres y su exmujer, Mercedes Rodríguez Parrizas

Sus hijos Manuel y Álvaro, nacidos durante sus once años de matrimonio con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas, no faltaron a su boda con Raúl Prieto y le esperaban a las puertas de Casa Pilatos para disfrutar juntos de la celebración. "Me emocionaron mis hijos que, de un modo limpio, honesto, y muy generoso, dejaron claro ante todos su gran amor por su padre. Mercedes, su madre, es sin duda, una gran protagonista de esa limpieza, de esa tolerancia, de ese amor. Y yo jamás tendré hacia ella gratitud suficiente para darle por su gran labor como madre", destacó. Su hijo mayor leyó un emotivo discurso que ensalzaba la gran admiración que ambos sienten por su padre y que hizo llorar a más de uno.

Para terminar, Raúl Prieto fue breve pero no por ello menos intenso y describió su boda como "la noche de mi vida. Inolvidable. Gracias a todos por hacerlo tan especial. Gracias a mi amor. Al amor de mi vida Joaquín Torres".