Raúl Prieto, el futuro marido de Joaquín Torres que salvó a Belén Esteban en su peor momento

Tras más de seis años juntos, Joaquín Torres y Raúl Prieto están a punto de hacer realidad su gran sueño. Este viernes, 19 de mayo, el arquitecto barcelonés, de 52 años, y el periodista sevillano, de 47, celebrarán su boda en la Casa de Pilatos de Sevilla, un precioso palacio perteneciente a la Casa de Medinaceli, que fue construido entre los siglos XV y XVI, y que combina los estilos renacentista y mudéjar. En la víspera de su enlace, los novios disfrutarán de un inolvidable crucero por el río Guadalquivir con sus familiares y amigos. El barco partirá esta tarde desde el embarcadero de la Torre del Oro y se epera que todos los invitados acudan disfrazados, pues la fiesta es de temática disco.

La pareja ha llevado su relación con la mayor discreción posible. Se conocieron en un plató, cuando Raúl Prieto dirigía Sálvame y Joaquín Torres presentaba una sección semanal en el programa llamada Las casas de Torres. Los dos tienen grandes amigos en el mundo de la televisión, pero el sevillano ha formado una gran familia con los presentadores y colaboradores que ha trabajado. De hecho, el director sevillano tuvo un papel muy destacado en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, celebrada el 22 de junio de 2019.

Raúl ejerció de padrino y se sentó en un lugar privilegiado durante el banquete, junto a los novios y la madre de la colaboradora. "Ha sido director de Sálvame durante muchísimos años, pero para mí es como un hermano. Ha estado conmigo siempre, en las cosas buenas y en las malas. Se merecía ser mi padrino porque lo he hecho sufrir mucho", dijo la colaboradora en la revista ¡HOLA!. Al director sevillano le hizo una ilusión enorme acompañar a su amiga en un día tan importante. "Estaba muy contenta y muy feliz. La ceremonia ha sido preciosa. Ha entrado llorando, ha salido llorando, pero ha sido muy bonito", declaró tras el sí, quiero. Joaquín Torres, por su parte, fue uno de los testigos del enlace, entre los que también se encontraban Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y los dos hermanos de la novia: Juan Pedro y Francisco Esteban. "Y porque no pude poner más testigos, porque sino nos tiramos tres días firmando", añadió Belén entre risas. De esta manera, la colaboradora les daba las gracias a los dos por su amistad. "Que suerte tengo de que estéis en mi vida", dijo.

A principios de año la colaboradora puso nombre y apellidos a las personas que estuvieron con ella en su peor momento. "Un día, hace muchos años, me meten en un despacho Raúl Prieto y David Valldeperas. Están ellos dos de pie y Jorge Javier sentado. Yo entro. Yo estaba fatal, lo reconozco", recordó entre lágrimas. "La única que se salvó de su mal momento hace 11 años se llama Belén Esteban, con ayuda de su familia y de otras personas. Óscar, Adrián, Raúl, Carlota y David Valldeperas", añadió. El director sevillano confiaba al máximo en la recuperación de su amiga. "Sí, porque ella es una luchadora y siempre ha conseguido todo lo que quería, aunque es cierto que la vimos muy mal, pero aquí esta con su amor (Miguel Marcos) y con su hija que la adora", dijo con orgullo.

Raúl ha sido y sigue siendo un persona fundamental en la vida de Belén, pero también ha estado al lado de otros compañeros de trabajo cuando lo han necesitado. No dejó sola a Terelu Campos cuando fue diagnosticada de cáncer de mama ni a Paz Padilla cuando tuvo que decir adiós a su marido. Tampoco se separó de Mila Ximénez durante su enfermedad.

El sevillano ha formado parte de Mediaset hasta este año, cuando decidió abandonar la cadena para afrontar nuevos retos profesionales. En su currículum figuran programas tan conocidos como Sálvame, Las Campos, Viva la vida, El debate de las tentaciones o Pesadilla en el Paraíso.

Para Raúl Prieto esta es su primera boda. Para Joaquín Torres, que ha construido muchas de las viviendas de la exclusiva urbanización La Finca y ha diseñado el ático dúplex que ha comprado Tamara Falcó, la segunda. El prestigioso arquitecto, estuvo casado durante 11 años con la pintora Mercedes Rodríguez. Fruto de aquel matrimonio nacieron sus dos hijos, Manuel y Álvaro. "Hay mucha gente que piensa que dejé a Mercedes por Raúl, y él solo fue el motor que necesitaba para vivir de manera coherente", confesó el arquitecto en una entrevista concedida a la revista Lecturas. "Raúl es alguien a quien quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de comportarme como soy yo. Por primera vez siento que estamos en una relación equilibrada (...) Es encantador con mis hijos y me acepta con mis obsesiones. Raúl me ha ofrecido una vida maravillosa de equilibrio. Lo miro y pienso: 'Valió la pena'. Espero que esté en mi vida siempre de la manera que él quiera".