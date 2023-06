La emotiva reacción de Terelu Campos y María Patiño a la retirada temporal de Jorge Javier Vázquez

Si hace unas semanas conocíamos el motivo por el que Jorge Javier Vázquez había desaparecido de la televisión, este sábado 3 de junio el propio presentador ha anunciado su retirada temporal con una emotiva carta. Y lo ha hecho de forma concienciada, sabiendo que tiene que "parar". "El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme", se leía en el texto publicado por el de Badalona, en sus perfiles públicos de redes sociales.

Ante esta impactante noticia, compañeros de profesión y amigos se han volcado con el presentador para mostrarle todo su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Entre los comentarios que hemos podido leer se encuentran dos colaboradoras habituales de Sálvame, con las que ha trabajado durante mucho tiempo: Terelu Campos y María Patiño.

"Lo primero eres tú, ¡no lo olvides! Nadie lo puede hacer por ti, así que si consideras que es lo necesario y lo mejor para ti, ¡adelante! Aunque te echaremos de menos", le escribía apenada la madre de Alejandra Rubio, empatizando con Jorge Javier. Por su parte, la presentadora de Socialité respondía a su carta de forma breve, pero intensa, y recordando unas palabras de su progenitor: "Te quiero. Y como decía mi padre, te mereces que te quieran", comentaba de forma directa. Un enigmático mensaje que podría hacer referencia a la cancelación de Sálvame, el programa estrella de Telecinco y que tiene los días contados puesto que el viernes 23 es el último.

No solo ellas han querido mostrar todo su apoyo. Risto Mejide, Marta Flich o Raquel Lozano han sido otros rostros que le han comentado con un corazón en forma de cariño. "Compañero, lo primero es que te cuides", le escribía la periodista y compañera de casa televisiva, Carme Chaparro; o las palabras de complicidad de Irma Soriano, "ya me tenías mosqueá. Mira que si nos ponemos a dar esas charlas que referiste por ahí, los dos", señalaba. También, compañeros de interpretación e influencers se han pasado por su perfil para dejarle alguna recomendación, como ha sido el caso de Secun de la Rosa, "escucharse, atenderse. Resintonizar. No hay nada mejor, Jorge Javier", o Marisa Jara, "Jorge, párate y respira, eso te hará más fuerte, ¡y seguir adelante! Te mando un beso enorme, cielo", le dedicaba.

Jorge Javier Vázquez ha tomado una de las decisiones más difíciles para él: "parar" y decir "hasta siempre" -o "hasta cuando pueda"- a la televisión. Aunque sea algo temporal, por el momento, el presentador de Sálvame ha agradecido a todos los que han caminado a su lado durante estos años, sobre todo este último por la cancelación del programa y los diferentes baches de salud por los que ha pasado. "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir, 'hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", terminaba su carta.

Además, desde el pasado 18 de mayo, Jorge Javier estaba desaparecido de la televisión y no había vuelto a pisar un plató. Días más tarde, era Mediaset quien comunicaba la baja temporal por "prescripción médica" del presentador. La última vez que se dejó ver públicamente fue el 25 de ese mismo mes para acompañar a Rocío Carrasco a disfrutar del musical de Aladdin en Madrid.