'La entendí perfectamente': Jorge Javier Vázquez habla sobre el adiós de Lara Álvarez a ‘Supervivientes’

Cuando el pasado diciembre se conoció de manera oficial que Lara Álvarez no seguiría en Supervivientes, muchos de los fans del programa que se llevaron las manos a la cabeza. En aquel momento, fue toda una sorpresa que la presentadora asturiana se quedara fuera de la nueva edición tras ocho temporadas consecutivas narrando todos los pormenores del reality desde Honduras.

Lara Álvarez aclara cuál es su relación con Román Mosteiro

VER GALERÍA

Poco después se supo que la decisión de abandonar el formato había sido de la propia periodista, algo de lo que ahora ha hablado su compañero Jorge Javier Vázquez. "La entendí, porque son muchísimos años... perdiendo el contacto con tu realidad... durante tantos meses fuera de tu casa...", ha comentado al respecto el comunicador catalán, enumerando así los motivos de sobra que tenía Lara para dejar a un lado SV y emprender nuevos retos en su carrera.

Lara Álvarez revela que ha congelado sus óvulos: ‘La mejor decisión que he tomado en mi vida’

"Es un trabajo duro", apostilla el conductor de Sálvame a la hora de calificar la labor que hacía Lara en la isla. Así que "comprendí perfectamente que quisiera cambiar de aires", sentencia en declaraciones a la web de Telecinco. Jorge Javier también ha hablado de la mujer que tomará muy pronto las riendas del programa al otro lado del charco, la meteoróloga Laura Madrueño.

Del amor y la maternidad a sus planes más inmediatos: Lara Álvarez se sincera como nunca

VER GALERÍA

"Estoy convencido de que se lo va a pasar muy bien", ha dicho sobre la informadora del Tiempo, quien da un giro en su trayetoria profesional para saltar a la televisión de entretenimiento. "Está muy comprometida con el medio ambiente y para ella va a ser una experiencia absolutamemte maravillosa", apostilla el también actor y productor teatral.

Laura Madrueño revela los secretos de su matrimonio antes de poner rumbo a 'Supervivientes'

Eso sí, reconoce JJ que para él es una incógnita saber cómo su compañera se va a desenvolver en las situaciones límite frente a los concursantes: "Tengo muchas ganas de ver cómo se maneja en la palapa, cuando empiecen todos a elevar un poquito el tono de voz por el hambre. Me produce morbo y curiosidad", expresa mientras esboza una sonrísa pícara frente a la cámara.

Laura Madrueño: 'Se me va a comparar con Lara Álvarez y había que buscar un estilo muy distinto'

VER GALERÍA

Quien ha deseado toda la suerte del mundo a Laura Madrueño es su predecesora, Lara Álvarez, que explicaba así en su momento el porqué de su adiós a Supervivientes: "Han sido ocho años de aventura en ese país maravilloso... en ese formato al que le tengo un amor y un cariño que no me va a quitar nadie ya nunca", aseveró.

Lara Álvarez nos habla de la importancia de hacer terapia y de cómo le gustaría verse en diez años

"Se acercan nuevos retos", señalaba la presentadora de 36 años, ya que "empieza una nueva etapa para mí en lo profesional y también lo personal", dejaba claro. "No me cierro a nada y las ganas de evolucionar siempre están ahí", nos contaba en una entrevista. "Me gustaría hacer algún programa relacionado con la música, de entrevistas a cantantes... o de viajes, cultura y descubrimiento", deseaba.

El baile más divertido de Lara Álvarez a bordo de un catamarán en su viaje por el Caribe