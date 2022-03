Enamorada de un fotógrafo y muy aventurera: conoce a Laura Madrueño, la meteórologa de Telecinco

Loading the player...

Laura Madrueño se hizo muy popular hace casi un año a raíz del temporal Filomena. La meteoróloga no solo informaba del tiempo en los Informativos de la cadena, sino que también visitaba algunos espacios de la casa como El programa de AR y Sálvame. Su profesionalidad, unida a su arrolladora simpatía, no solo conquistaban a los colaboradores de la cadena sino también a los millones de espectadores que la ven desde casa. La meteoróloga madrileña de 36 años es una apasionada del deporte, como podemos comprobar en el vídeo, y comparte su vida con el fotógrafo Álvaro Puerta, que se ha convertido en su inseparable compañero de aventuras. Él es quien capta esas espectaculares fotografías que Laura comparte en su perfil público. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Cristina Porta y Luca Onestini se besan por fin, ¿será una estrategia para no salir expulsada?

- Separada recientemente y madre de dos niñas de 5 y 3 años, así es Patricia Pardo, la sustituta de Ana Rosa

- Modelo de 24 años y exbailarín, así es Hugo Fuertes, el espectacular novio de Antonio Rossi

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.