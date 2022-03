Cristina Porta y Luca Onestini se besan por fin, ¿será una estrategia para no salir expulsada? La periodista deportiva está nominada en la gala de este jueves junto a su gran rival, Adara Molinero

Loading the player...

Tras casi tres meses de concurso, Cristina Porta y Luca Onestini se han besado por fin. El suceso más esperado se ha producido justamente el día en que la periodista se mide con Adara Molinero en la sala de expulsiones. ¿Se ha dejado llevar la pareja o simplemente obedece a una estrategia? El italiano ha confesado en varias ocasiones dentro de la casa que su corazón no estaba totalmente libre y que seguía queriendo a su ex, la modelo checa Ivana Mrazova. El beso entre Cristina Porta y Luca Onestini está provocando una marea de reacciones en las redes sociales. Muchos creen que sí hay amor entre ambos concursantes, sin embargo otros piensan que solo es una estrategia. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Periodista, 26 años junto a ella y tremendamente discreto, así es Carlos Rodríguez, el marido de Isabel Rábago

- Modelo de 24 años y exbailarín, así es Hugo Fuertes, el espectacular novio de Antonio Rossi

- Actor, empresario y muy deportista, conoce a Ricardo Rodríguez, el marido de María Patiño

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.