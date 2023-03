El motivo por el que Jorge Javier Vázquez presentó ‘Supervivientes’ con gafas de sol

Jorge Javier Vázquez (52 años) apareció en la última gala de 'Supervivientes' con gafas de sol. El presentador quiso aclararlo y explicar que se ha sometido a una nueva operación estética para armonizar su rostro. El periodista se ha sometido a una blefaroplastia transconjuntival, motivo por el que se le ha aconsejado protegerse de la luz. "Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano", aseguraba en su blog.

El presentador catalán añadía en su blog de la revista Lecturas: "A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría”. Esta intervención se suma a una lista de ocasiones en las que ha pasado por quirófano: "Ingresé el viernes a las 07:00 horas después de haber dormido apenas cuatro horas y haberme hecho el día antes un viaje exprés a El Prat de Llobregat para participar en un acto".

Una cirugía estética

La cirugía a la que se ha sometido consiste en extirpar el exceso de piel, así como la grasa de los párpados. El objetivo final es eliminar las arrugas de la zona ocular.

"El caso es que me he portado muy bien y en estos momentos tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo", apostillaba en el citado medio. De hecho, llegó a ironizar con el resultado asegurando que se había hecho una fotografía para poder comparar el antes y el después una vez finalizase el periodo de recuperación para comprobar el resultado. De igual modo, no tuvo impedimento en exponer que no se le "pasó por la cabeza decir el jueves en ‘Supervivientes’ que salía a trabajar con gafas de sol" porque se había operado de un "quistecito en el ojo": "Para qué. Dados mis antecedentes, nadie me habría creído".

Sus sustitutas en la tele

Los espectadores de 'Sálvame' se preguntaban durante la cuarta semana de marzo el motivo por el que el maestro de ceremonias no había estado presente en su programa, teniendo en cuenta que el jueves anterior sí que se puso al frente de la gala de 'Supervivientes'. Teniendo en cuenta el contexto, Vázquez debía permanecer un tanto alejado de la pequeña pantalla por la intervención a la que se acababa de someter por recomendación médica.

Tras cumplir su decimotercer aniversario, 'Sálvame' comenzó a introducir una serie de cambios que afectaban directamente a los rostros elegidos para presentar el programa. Con Paz Padilla y Carlota Corredera fuera del programa, la dirección del espacio de La Fábrica de la Tele decidió que fueran cuatro personas las que tuviesen principalmente esta función: Adela González, Terelu Campos y María Patiño, además del propio Jorge Javier Vázquez.