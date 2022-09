Jorge Javier anuncia que ha escrito un libro donde pone 'el corazón sobre la mesa'

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a todos con su impresionante regreso a Sálvame. Tras pasar varios meses de vacaciones y pasar por varios y duros problemas médicos, el presentador ha vuelto a su programa subido en una avioneta blanca vestido de explorador. Con gafas de sol, sombrero, cantimplora y un bastón de mando africano, el conductor del formato de Mediaset se ha bajado de la areonave para saludar a su compañera y amiga Belén Esteban, que le estaba esperando a pie de pista apoyada en su muleta. Muy contento con su regreso al trabajo, Jorge ha anunciado que para vaciar todo el dolor que ha acumulado durante estos años ha escrito un libro, Antes del olvido, un texto que comenzó a escribir con la muerte de su amiga Mila Ximénez, que le ha ayudado a "continuar disfrutando el camino" y el primero que no ha enseñado a su familia antes de que lo vaya a publicar. "Por todo lo que cuento va a tener mucha repercusión mediática", ha dicho.

"Ya dije el otro día que he tenido uno de los años más duros de mi vida, por lo que todos saben y por la pandemia, su efecto. Aparentemente lo llevé bien pero con el tiempo me he dado cuenta de lo que me ha supuesto. A los 52 me he sentido viejo, viejo de que nada tenía sentido y que tenía que aguantar por aguantar", ha dicho Jorge Javier sobre los sentimientos que ha tenido durante estos meses, tiempo en el que además ha seguido muy afectado por la muerte de Mila Ximénez, la amiga en la que se "refugiaba" y a la que le pedía "consejos, cariño y amor". El presentado ha seguido diciendo que una de las única maneras para salir de ese "pozo" en el que se encontraba y "estaba tan metido" ha sido escribir este libro, un proyecto en el que ha puesto "el corazón encima de la mesa" y en el que ha dicho "esto es lo que hay".

El presentador, licenciado en Filología Hispánica ha confesado que durante muchos momentos ha pensado en si publicarlo o no, pero cree que escribirlo significaba ir hasta el final y "con todas las consecuencias". "Cuento cosas de mi vida que antes no me hubiera atrevido por respeto a mi familia. Por miedo. Pero me encuentro en un momento de mi vida en el que me puedo enfrentar a todo. ¡Qué bien se vive cuando se vive sin miedo! Esto es lo que soy, esto es lo que hay", ha dicho Jorge, que además ha comentado que el primer título que se le ocurrió para el libro fue Todo un disparate porque hay algún capítulo en el que cree que se le ha ido la cabeza. Tras confesar que por ahora lo ha leído muy poca gente, el conductor de Sálvame ha dicho que lo que más le ha llamado la atención ha sido un mensaje de su hermana Esther, quien al leer los primeros capítulos le preguntó si era o había sido alguna vez feliz. "Le dije, 'acábalo'", ha expresado.

Después de leer muy emocionado la primer hoja del libro y abrazarse con Adela González, que no ha podido evitar las lágrimas, Jorge Javier Vázquez ha revelado que ha madrugado todos los días a las seis de la mañana para "vaciarse" y exponerse totalmente: "Es el libro donde menos me oculto", ha dicho el presentador, que dice que este proyecto es un homenaje a Mila y que su familia no se tiene que preocupar por nada porque está bien, "sigue vivo" y con ganar de salir adelante. "Sale a la venta el 9 de noviembre", ha anunciado el presentador.