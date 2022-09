Jorge Javier Vázquez se rompe al hablar de su experiencia en Perú

Jorge Javier Vázquez regresa el próximo 19 de septiembre a Sálvame tras sus vacaciones y el gran susto que sufrió en Perú cuando le diagnosticaron mal de altura. Desde Johannesburgo, el presentador, que está a punto de poner fin a sus días de descanso, ha hecho una vídeollamada con su programa en la que no ha podido contener la emoción. "Tengo muchas ganas de estar con vosotros, es el primer año en muchos que tengo ganas de volver a trabajar. Quiero compartir muchas experiencias que me han pasado y emociones. Quiero contaros muchas cosas porque he pasado uno de los años más difíciles de mi vida. No sabía que se podía vivir con tanto dolor y tan pocas ganas", ha dicho el comunicador, que además ha asegurado que ha necesitado irse un mes y medio para reencontrarse a sí mismo y volver a ser la persona que era antes de este año. "Fijáos si he cambiado que quiero daros un abrazo a cada uno", ha añadido muy emocionado.

VER GALERÍA

Jorge Javier Vázquez sube al Macchu Picchu con una botella de oxígeno tras recibir el alta

El presentador, que ha estado durante toda la conexión con la voz entrecortada, ha hecho hincapié en las ganas que tiene de volver a ponerse al frente del programa (y de los episodios que quedan de En el nombre de Rocío) y ha revelado que el lunes quiere contar algo muy importante. "Quiero dar una noticia que me ha servido muy y que me hace mucha ilusión. Lo quiero compartir porque es algo que me ha ayudado a salir adelante y valorar todo lo que tengo alrededor. Creyendo que va a regresar sin ser el mismo, Jorge también ha afirmado que viaje era algo muy necesario para estar consigo mismo: "Quería conectarme, llevaba mucho tiempo desconectado, hacer frente a todo lo que ha pasado y empezar a enfrentarme a todo lo que ha sucedido este año", ya que solo así ha conseguido "poner en orden" sus emociones y continuar hacia delante.

Pero Jorge no solo tiene ganas de contar a sus compañeros y a la audiencia qué le ha sucedido durante su viaje, del que dice que es "lo de menos", sino que está deseando explicar lo importante que es cambiar a una actitud más positiva. "El dolor, como no te enfrentes a él, va a viajar contigo, lo importante es enfrentarte a lo que te sucede y no esconder la cabeza. La solución pasa por aceptar el dolor, mirarlo a la cara y si es necesario pedir ayuda profesional", ha comentado el presentador a sus compañeros del formato de Telecinco.

VER GALERÍA

¿Qué es el mal de altura que ha sufrido Jorge Javier Vázquez?

Lo cierto es que no ha sido uno de las mejores temporadas para Jorge Javier Vázquez en cuanto a salud. Además de estar varios días de baja por culpa de las secuelas del coronavirus, ha padecido laringitis, ha tenido gripe y también tuvo accidente mientras estaba en una de sus funciones de teatro. Pero no solo eso, el presentador, que se toma su cuidado físico muy en serio, padeció a finales de año una faringitis aguda que se le complicó con una amigdalitis aguda, algo por lo que también estuvo sin trabajar varios días.