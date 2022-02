Jorge Javier Vázquez sufre un accidente en plena función de teatro y concluye: 'He tenido un aviso de Mila Ximénez'

Como cada fin de semana, Jorge Javier Vázquez acudía a su puesto de trabajo del sábado por la noche. Sin embargo, esta vez llegaba a plató de una forma distinta. El presentador aterrizaba en el programa nervioso y en completo estado de "shock", como bien adelantaba él mismo antes de contar lo que le había ocurrido horas antes del inicio de Sábado Deluxe. Concretamente, el conductor del espacio de Telecinco había tenido un percance en las tablas del teatro Reina Victoria de Madrid, mientras interpretaba Desmontando a Séneca, una comedia que protagoniza y en la que mezcla su personalidad con las enseñanzas morales de Lucio Anneo Séneca. Ha sido el propio comunicador el que contaba en pleno directo lo que le había sucedido.

"Es la historia más flipada que os puedo contar ahora. Los espectadores tienen que coger mis conclusiones con pinzas porque estoy intentando recuperarme de lo que ha pasado", comenzaba Jorge Javier Vázquez intranquilo. El presentador admitía que había pasado una racha "regulera" y que "desde septiembre pasado enlazando cosas. Nada graves, pero súpermolestas que me obligaban a cancelar... Me pasaban cosas que nunca me habían pasado que si la faringitis, que si la laringitis... y nunca me acababa de recuperar del todo", explicaba el comunicador. En su narración, Jorge Javier también quiso contar cómo estuvo anímicamente: "Estaba un poco triste. Me acuerdo que mi madre me vino a ver y me dijo, 'Jorge, nunca te he visto tan triste'. Entonces, todo se empieza a solucionar", continuaba.

Tras su breve periodo de felicidad en el que Jorge Javier se encontraba "contento" porque estaba yendo a la terapeuta, le llegó "una gripe" el domingo. "Vine a trabajar toda la semana y me hice el teatro, que la verdad sobreviví por los pinchazos (...). Y ya el viernes lo vi todo fenomenal cuando empecé a recuperar la salud y le digo a Cristina el viernes, 'he notado en dos ocasiones que alguien me ha tocado', como un espíritu...", admitía, manteniendo a todos los espectadores expectantes por lo que estaba contando. "Hoy, en el teatro todo bien, hay un momento en el que estoy sentado y todo a oscuras, y, de repente, el bastidor que cae al final, ha caído antes de tiempo. Yo estaba diciendo el texto y escucho el sonido, el bastidor se viene encima, y me he tirado al patio de butacas, a oscuras, y me he pegado una hostia… No me hubiera dado, de todas formas, solo se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro. Pero yo me lo veía encima...", explicaba muy serio Jorge Javier Vázquez.

"Ha tenido que venir la ambulancia. En el suelo, sin poder moverme. La gente se pensaba que era la función. Hemos suspendido durante tres minutos", relataba el presentador, aún sin creer lo que le había sucedido. Para finalizar, Jorge Javier reflexionaba lo siguiente: "He llegado a la conclusión de que he tenido un aviso de Mila Ximénez. Últimamente estaba perdiendo el tiempo pensando en qué debo hacer para ser feliz y he tenido el aviso de 'basta de tristezas', en pensar en cómo estamos, en qué nos falta... nos falta vivir. Nos está haciendo ver que hay que salir. Siempre llevo una foto de mi padre y de Mila y hoy solo estaba la de Mila", confesaba Jorge Javier, reconociendo que su pensamiento era algo surrealista, pero que era lo que sentía. Una de las personas que entró en directo para corroborar lo sucedido fue Sonsoles Ónega. La periodista se encontraba ahí presente cuando ocurrió el percance con el presentador.

